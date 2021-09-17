В Тверской области память легендарного разведчика Артура Артузова увековечили в названии улицы в городе Кашине

17 сентября в Кашине Тверской области прошли мероприятия по увековечению памяти Артура Христиановича Артузова – уроженца кашинской земли, одного из легендарных основоположников советской разведки и контрразведки. Участие в торжествах приняли директор Службы внешней разведки Российской Федерации, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя. А также сотрудники и ветераны УФСБ России по Тверской области, отдела ФСБ по Тверскому гарнизону.

Сергей Нарышкин, Игорь Щеголев и Игорь Руденя возложили цветы к вечному огню Мемориала воинам Великой Отечественной войны и к бюсту А.Х. Артузова. Теперь его имя носит улица в Кашине.

«Это был человек удивительной судьбы, профессионал самого высокого уровня, настоящий патриот. Отрадно, что память об этом выдающемся деятеле поддерживается здесь, на малой родине. Хочу поблагодарить Губернатора Тверской области, депутатов Кашинской Думы за решение присвоить имя Артузова одной из улиц города. Это большое событие для ветеранов, действующих сотрудников Службы внешней разведки, Кашина», – сказал Сергей Нарышкин.

«Для нас это очень важное решение, – подчеркнул Игорь Руденя. – Имя Артура Христиановича напоминает, как много у нас талантливых людей, настоящих патриотов. Можно быть уверенными, что молодые люди при изучении истории жизни Артура Артузова выберут верный путь и станут такими же патриотами своей Родины».

«Это знаковое событие, которое показывает, как трепетно мы относимся к нашей истории, – отметил Игорь Щеголев. – Артур Артузов – выдающийся разведчик и контрразведчик. Все люди, которые посвящали свою жизнь служению Отчизне, Родине, семье, достойны того, чтобы о них помнили потомки».

Ходатайство об увековечении имени знаменитого разведчика в топонимике Кашина поступило от ветеранов городского округа и Сергея Нарышкина. Решением Кашинской городской Думы одобрено присвоение одной из улиц в Восточном районе города имени Артура Артузова. Улица проходит перед сквером Артузова.

Почетные гости в Кашинской библиотеке ознакомились с выставкой, посвященной Артуру Артузову. Здесь же, на избирательном участке, Сергей Нарышкин принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ.

«Сегодня воспользовался возможностью проголосовать очно в Кашине. Проголосовал за стабильное, уверенное развитие нашей страны, за повышение качества жизни граждан, а значит, моей семьи, родных и близких. Проголосовал за укрепление суверенитета нашего Отчества», – сказал по итогам голосования Сергей Нарышкин.

Директор Службы внешней разведки передал библиотеке копию письма, написанного Артузовым своим родным и близким, а также вручил памятные медали 100 лет СВР Губернатору Игорю Рудене и Вере Никоновой, которая внесла большой вклад в увековечение памяти Артузова, около 20 лет возглавляя Кашинский краеведческий музей и собирая материалы о знаменитом деятеле.

По итогам торжеств Игорь Руденя сообщил о планах открыть музей в честь Артура Артузова.

«В этом году подберем помещение, чтобы уже с января 2022 года реализовать все мероприятия. И в следующий раз будем посещать уже более широкую экспозицию», – прокомментировал решение Игорь Руденя журналистам.

Артур Христианович Артузов (Фраучи) родился в 1891 году в селе Устиново Кашинского уезда Тверской губернии. Здесь же прошли его детские годы.

Артур Артузов в 20-30-е годы руководил крупными операциями «Трест», «Синдикат-2», «Тарантелла» и другими. Под его руководством работали знаменитые разведчики Шандор Радо, Рихард Зорге, Ян Черняк, Рудольф Гернштадт, Хаджи-Умар Мамсуров.

В память о разведчике учреждена Высшая награда Общества изучения истории отечественных спецслужб – медаль лауреата премии им. Артузова – Фраучи.

Память о деятеле увековечена на его малой родине – в деревне Устиново Кашинского района. В 2017 году на Пролетарской площади Кашина открыт бюст разведчику.

Пресс-служба Правительства Тверской области