Тверичане за полгода совершили 124 млн безналичных операций по картам

В Верхневолжье продолжает расти популярность платежных карт. По данным тверского отделения Банка России, на одну тысячу жителей региона приходится 1764 платежные карты.

За первое полугодие этого года тверичане совершили почти 124 млн операций по картам на сумму более 174 млрд рублей, что превышает аналогичные показатели прошлого года на 25,7 и 10,5 % соответственно. Из них более 114 млн операций на 75,9 млрд рублей – это оплата товаров и услуг, сумма среднего чека снизилась на 60 рублей и составила 660 рублей. Доля операций по оплате товаров и услуг постоянно растет и по итогам полугодия составила 92% от общего количества транзакций по картам.

Жители и гости региона снимали средства в банкоматах менее чем в 8% случаев и в среднем около 10 000 рублей. Все больше людей оценивают удобство использования банковских карт для повседневных расчетов. Более 84% пассажиров «Транспорта Верхневолжья» оплачивают проезд только безналичным способом оплаты. В автобусах, как и в магазинах, тверичане часто используют способ оплаты с помощью QR-кодов. Код сканируют с помощью камеры телефона, платеж подтверждают – и деньги моментально поступают на счет продавца. Это безопасная опция Системы быстрых платежей. Для предпринимателей прием платежей по QR-кодам обходится значительно дешевле в обслуживании по сравнению с оплатой по картам.

Также, постепенному отказу от наличных способствует расширение инфраструктуры по приему платежных карт: по данным на 1 июля текущего года в области установлено более 30 тысяч устройств, принимающих карты, таких как банкоматы, платежные и электронные терминалы.