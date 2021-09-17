Депутаты Тверской городской Думы приняли участие в голосовании

Многие жители Верхневолжья решили прийти на избирательные участки в первый из трех дней голосования. Среди них – депутаты Тверской городской Думы Светлана Козлова, Ирина Тюрякова и Наталья Павлюк.

Светлана Козлова на голосование в ДК «Пролетарка» пришла в праздничном настроении, потому что сегодня у нее день рождения.

«Считаю важным, чтобы каждый гражданин выразил свою позицию. Мы должны быть ответственны за свой выбор, за выбор власти, от которой во многом зависит, как будет жить наш город, наша область, наша страна – мы с вами. В этом году очень удобный формат – три дня голосования, можно спокойно найти время, чтобы прийти на избирательный участок. Для меня участие в голосовании – это не только обязанность, но и торжественный момент. А на этот раз первый день выборов совпал с моим днем рождения, так что настроение праздничное!» – сказала Светлана Козлова.

Наталья Павлюк голосовала на участке, расположенном в средней общеобразовательной школе № 3 в Затверечье.

«Пришла на избирательный участок в первый день, чтобы исполнить свой гражданский долг. Считаю, что у каждого должно быть понимание важности этого события. Мы избираем законодательные ветви власти страны и региона и первое лицо области. От нашего выбора зависит - куда будет направлен вектор движения, как будет формироваться в дальнейшем политическая стратегия, как будет жить страна и область», – считает Наталья Павлюк.

На участке в школе № 24 проголосовала Ирина Тюрякова. Депутат отметила, что легитимность выборов зависит от активной гражданской позиции жителей региона.

«Одно из главных конституционных прав всех граждан России – это право избирать и быть избранным. Именно от участия или неучастия граждан в выборах зависит дальнейшая жизнь нашего региона и целой страны. Каждый человек вносит свой вклад в определение пути, по которому мы пойдем. Активная явка избирателей на участках является залогом честных выборов. Чем больше людей проявят свою сопричастность и выразят свое мнение, тем более четко будет отражена позиция общества в целом», – подчеркнула Ирина Тюрякова.

17-19 сентября в Тверской области проводятся многоуровневые выборы. Жители Верхневолжья выбирают депутатов Государственной Думы РФ и регионального Законодательного Собрания, Губернатора Тверской области, в ряде муниципалитетов будут избраны депутаты представительных органов местного самоуправления. Ход голосования контролируют свыше 2700 наблюдателей.