Генеральный директор ОАО «Волжский пекарь» Лилия Корниенко: мы выбираем свою судьбу, настоящее и будущее

Одними из первых жителей Тверской области, принявших участие в голосовании 17 сентября, стали Министр здравоохранения региона Сергей Козлов, генеральный директор ОАО «Волжский пекарь» Лилия Корниенко, председатель отделения Центрального района «Защитники и жители блокадного Ленинграда» Тамара Мартьянова.

Сергей Козлов, проголосовавший на избирательном участке в поселке Дмитрово-Черкассы, отметил неукоснительное соблюдение в помещениях мер противоэпидемиологической безопасности.

«Сегодня регион набирает темпы развития, – отметил после голосования Сергей Козлов. – Если этот курс будет продолжен, мы получим процветающий регион. Прийти на избирательный участок – это ответственность каждого, кто имеет свои убеждения».

«Сегодня мы выбираем депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания, Губернатора Тверской области. Мы выбираем свою судьбу, настоящее и будущее. Особо хочу отметить активность людей. Важно, что люди вовлечены в голосование», – поделилась генеральный директор ОАО «Волжский пекарь» Лилия Корниенко.

Председатель отделения Центрального района Твери общественной организации «Защитники и жители блокадного Ленинграда» Тамара Григорьевна Мартьянова считает – выразить свое мнение на выборах должен каждый житель региона.

«Я склонна голосовать за обязательный порядок в стране. Мне 84 года, я «блокадное дитя», пережила трудное детство. Всю жизнь посвятила медицине. И как медик хочу отметить – на участке соблюдены все санитарные условия», – прокомментировала по итогам голосования ветеран.

17 сентября в Тверской области началось трехдневное голосование на выборах федерального, регионального и муниципального уровней. В Верхневолжье в 8.00 были открыты все 1172 постоянных и временных избирательных участка.

В этом году на выборах граждане смогут отдать свой голос в течение трёх дней, с 17 по 19 сентября. Жители Верхневолжья выбирают депутатов Государственной Думы РФ и регионального Законодательного Собрания, Губернатора Тверской области, в ряде муниципалитетов будут избраны депутаты представительных органов местного самоуправления. Ход выборов контролируют свыше 2700 наблюдателей.

На всех участках соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности. Каждый обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты как для членов избирательных комиссий, так и для участников выборов.

В этом году на избирательных участках используют беспрецедентную систему видеонаблюдения. Средства видеонаблюдения будут работать в беспрерывном трехдневном режиме – это уникальная выборная мировая практика.

Пресс-служба Правительства Тверской области