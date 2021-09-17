На выборах в Тверской области голосуют общественники, врачи и многодетные семьи

В Тверской области продолжается первый день голосования на выборах федерального, регионального и муниципального уровней. По состоянию на 15.00 явка на выборах составила 8,34%. Свои голоса за выбранных кандидатов отдали председатель Общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Соколова и многодетные родители Марина и Алексей Веселовы.

Вадим Рыбачук отметил, что благодаря трехдневным выборам на участке спокойная, рабочая обстановка, соблюдаются все меры эпидемиологической предосторожности, а горожане довольно активно идут голосовать.

«Важно, что в списках присутствуют представители разных партий, каждый гражданин может выбрать оптимального для себя кандидата, и в результате будут сформированы рабочие составы Государственной Думы, Законодательного собрания Тверской области и избран Губернатор, который сможет реализовать социально – экономическую стратегию на ближайшие пять лет», – сказал Вадим Рыбачук.

В следующую пятилетку особый акцент должен быть сделан на развитии сферы здравоохранения, считает доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Соколова.

«Как врач, я отметила, что голосование абсолютно безопасно. Очень хорошо, что выборы у нас длятся три дня – это позволит разъединить потоки и не создавать массового скопления людей. А как житель региона, я считаю, что наш выбор сегодня определит нашу дальнейшую жизнь. Я этот выбор сделала, он абсолютно осознанный – я хочу, чтобы тверская земля менялась к лучшему, и эти позитивные изменения происходили не только в областной столице, но и в каждом удаленном районе Тверской области», – сказала Наталья Соколова.

Участие в выборах принимают целыми семьями. В Твери проголосовать за своих кандидатов пришли Марина и Алексей Веселовы – многодетная семья, воспитывающая четверых детей.

«Пропустить выборы мы не могли. Детей тоже взяли неслучайно, ведь для нас, родителей, это действительно важное событие. Если помните, раньше этот день всегда был праздником. Для нас это так и осталось. Потому что, голосуя, мы чувствуем свою сопричастность к истории нашей области и нашей страны», – отметила Марина Веселова.

В этом году на выборах граждане смогут отдать свой голос в течение трёх дней, с 17 по 19 сентября. Жители Верхневолжья выбирают депутатов Государственной Думы РФ и регионального Законодательного Собрания, Губернатора Тверской области, в ряде муниципалитетов будут избраны депутаты представительных органов местного самоуправления. Ход выборов контролируют свыше 2700 наблюдателей.

На всех участках соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности. Каждый обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты как для членов избирательных комиссий, так и для участников выборов.

В этом году на избирательных участках используют беспрецедентную систему видеонаблюдения. Средства видеонаблюдения будут работать в беспрерывном трехдневном режиме – это уникальная выборная мировая практика.

Пресс-служба Правительства Тверской области