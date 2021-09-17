Президенту Египта передали новые пассажирские вагоны, изготовленные на Тверском вагоностроительном заводе

В Египте состоялась официальная встреча первых пассажирских вагонов третьего класса с системами кондиционирования воздуха, которые произведены на Тверском вагоностроительном заводе (входит в АО «Трансмашхолдинг»). В церемонии приняли участие Президент страны Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, члены правительства Египта и генеральный директора ТМХ Кирилл Липа.

В страну доставлено 14 пассажирских вагонов этой модели из 500, предусмотренных по контракту.

Всего в Египет поступит 1300 пассажирских вагонов разных моделей. Контракт стоимостью 1 млрд евро был подписан в сентябре 2018 года и вступил в силу в мае 2020 года.

«Тверская область исторически является промышленным регионом. Предприятию обеспечен портфель заказов на ближайшие годы. Это гарантирует стабильное развитие крупнейшего машиностроительного завода региона, лидера вагоностроения», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Передача заказчику прибывших вагонов знаменует начало второго этапа поставок, который предусматривает поставку 800 вагонов с кондиционированием воздуха, в том числе 500 вагонов третьего класса, 180 вагонов второго класса, 90 вагонов первого класса, а также 30 вагонов-ресторанов.

В рамках первого этапа реализации контракта была осуществлена поставка 500 вагонов третьего класса с системами принудительной вентиляции. В общей сложности в настоящее время в Египет доставлено 38% от объема заказа.

«Своевременная доставка и высокое качество пассажирских вагонов для Египетских железных дорог является для ТМХ приоритетом. Мы отправляем 35 вагонов в месяц, стабильно поддерживаем уровень эксплуатационной готовности парка на уровне 97% и будем продолжать работать в таком же режиме», - сказал Кирилл Липа.

Впервые поступающие в эксплуатацию в Египте, пассажирские вагоны

третьего класса оборудованы системой кондиционирования воздуха. Дизайн

интерьера нового подвижного состава выполнен в синих и оранжевых тонах.

Для защиты от прямых солнечных лучей используются встроенные между окнами с двойным остеклением занавески и шторки, управление которыми осуществляется из салона. Каждый вагон оснащен информационным табло, на котором указываются дата, время, сведения о температуре и в салоне поезда, и за бортом, а также об уровне влажности. Информация отображается на арабском и английском языках.

Сборка вагонов ведется как в России - на Тверском вагоностроительном заводе, так и в Венгрии - на заводе в городе Дунакеси.

Пресс-служба Правительства Тверской области