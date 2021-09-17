В поселке Рамешки Тверской области обустроена новая, современная спортивная площадка

В поселке Рамешки Тверской области появилась новая, современная спортивная площадка. Объект построен по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Создание комфортной и безопасной среды для жизни – одна из пяти национальных целей развития, обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Теперь в поселковом парке в Рамешках появилась многофункциональная спортивная площадка с современным покрытием и разметкой. Местные жители смогут играть здесь в баскетбол и в большой теннис. Обустроены сиденья для игроков и болельщиков, ограждение.

Всего в текущем году в регионе по национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустраиваются 79 общественных пространств и 21 двор. В районах приводят в порядок парки, набережные, площади, скверы, игровые площадки.

В рамках реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды работы также ведутся в шести муниципалитетах: в Бежецке, Осташкове, Конаково, Калязине, Торопце и Нелидово.

Пресс-служба Правительства Тверской области