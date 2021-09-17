17 сентября в Тверской области началось трехдневное голосование на выборах федерального, регионального и муниципального уровней. Всего открыто 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Голосование продлится три дня: с 17 по 19 сентября включительно. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

В этом году принять участие в голосовании смогут более 1 миллиона жителей Верхневолжья, из которых впервые голосующие – свыше 14 200 человек. Гражданам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, регионального Законодательного Собрания седьмого созыва и Губернатора Тверской области, а также почти 200 депутатов представительных органов местного самоуправления. Голосование обеспечивают более 10 тысяч членов избирательных комиссий. Ход выборов контролируют свыше 2700 наблюдателей.

На всех участках соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности. Перед началом голосования все помещения продезинфицированы сотрудниками Главного управления МЧС России по Тверской области Ведется бесконтактная термометрия. Каждый избирательный участок обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты как для членов избирательных комиссий, так и для участников выборов. Обеспечена антитеррористическая и противопожарная безопасность.

Предусмотрено выездное голосование для граждан, проживающих в удаленных и труднодоступных населенных пунктах. Также обеспечена возможность голосования на дому для тех, кому сложно прийти на избирательные участки.

Дистанционное электронное голосование на выборах 17, 18 и 19 сентября в Тверской области не применяется.

В этом году на избирательных участках используют беспрецедентную систему видеонаблюдения. Средства видеонаблюдения будут работать в беспрерывном трехдневном режиме – это уникальная выборная мировая практика.

В Твери также создан Центр общественного видеонаблюдения. В режиме реального времени здесь будет консолидироваться информация о ходе голосования и подведении итогов.

Пресс-служба Правительства Тверской области