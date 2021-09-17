В Тверской области идет прием заявок от резидентов на ведение деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Кувшиново»

В Тверской области идет прием заявок от потенциальных резидентов на ведение деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Кувшиново». Компании могут развивать свой бизнес, используя преференции, которые предоставляет ТОСЭР.

«Территория имеет преимущества, в первую очередь, налоговые льготы. Это очень выгодное направление для тех, кто хочет начать строить свой бизнес. Задачи областного Правительства – создание социальной инфраструктуры, в том числе в медицине, образовании, новое жильё для тех, кто решит переехать в Кувшиново из других муниципальных образований, и, конечно, дорожная инфраструктура, которая должна соединить город со всеми ключевыми трассами федерального и регионального значения», - считает Игорь Руденя.

Для резидентов ТОСЭР «Кувшиново» предоставляются преференции в виде пониженных ставок налога на прибыль (5% первые пять налоговых периодов, 10% следующие пять налоговых периодов), освобождение от налога на имущество организаций и земельного налога, пониженные ставки по страховым взносам (7,6%).

Заявка на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Кувшиново» поступила от сельскохозяйственного предприятия «Баховка». В планах компании – создание агропромышленного холдинга и тесной кооперации по направлениям агрономии, животноводства и глубокой переработки продукции.

Еще один проект, который будет реализовываться в рамках ТОСЭР – «Тепличный комплекс», где будут выращивать огурцы, томаты, салат и зеленные культуры. Предполагается, что объемы выращенной продукции будут достигать нескольких тысяч тонн. В перспективе компания планирует производить сладкий перец, баклажаны, листовые и кочанные салаты, редис и другие виды овощных культур. Кувшиновский тепличный комплекс сможет на 70% покрыть потребность Тверской области в свежих овощах. Сегодня порядка 90% тепличных овощей доставляются в Тверскую область из соседних регионов и со складов московских оптовых компаний. Минимальный срок доставки «от грядки до прилавка» составляет 3 — 5 дней.

Решение о создании в моногороде Кувшиново первой в Тверской области ТОСЭР было принято Правительством РФ в 2020 году.

За десять лет планируется создать на этой территории свыше 1260 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций – более 15,1 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области