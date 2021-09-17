Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы жителей Верхневолжья в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

16 сентября Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил на актуальные для жителей Верхневолжья вопросы.

Одной из тем стало предоставление жилья жителям Андреаполя, по которому пришелся удар стихии 2 августа. Помощь получили все пострадавшие.

«Прошел ураган и наш дом снесло, мы остались без ничего. Страшно вспоминать тот день. И материальную помощь, и сертификаты нам дали, и жилье мы приобрели», – поделилась на прямом эфире жительница Андреаполя Екатерина Аксёнова. Она поблагодарила главу региона за оказанную поддержку и оперативное решение жилищного вопроса.

«Из семи семей четыре получили новые квартиры, три завершают оформление, остальные жители получили компенсации. Кто-то сам восстанавливает строение, кто-то захотел переехать в городскую квартиру. Все средства выделены», – рассказал Игорь Руденя.

Кроме того, четыре семьи, для которых утраченное жилье не было единственным, получили выплаты. 71 семья получила компенсацию за утраченное или поврежденное имущество.

Эфир продолжила тема газификации, а именно – практической реализации программы бесплатного проведения газа до домов жителей Тверской области.

Игорь Руденя сообщил – на сегодняшний день от собственников домовладений поступило более 5 тыс. заявок из 430 населённых пунктов региона, где уже построены распределительные сети. Все заявки включены в план догазификации на 2021-2022 годы. В текущем году планируется догазифицировать 269 домовладений, в следующем – около 4 800.

Один из актуальных для жителей вопросов – готовность к предстоящему отопительному сезону. В этом году в связи с ранним наступлением холодов главой региона принято решение начать отопительный сезон значительно раньше обычного. В том числе в Нелидово, где сегодня с рабочей поездкой побывал Губернатор.

«В Нелидово началась подача тепла в социальные учреждения. Закуплен дополнительный резерв топлива. Также, начиная с социальных учреждений, подключение к теплу идет в Твери. Ко вторнику планируем завершить основные работы и обеспечить подачу теплоносителя в дома горожан», – рассказал Губернатор.

Еще один вопрос, решения которого ждут жители Нелидова – завершение ремонта Дворца культуры «Шахтёр». Его планируется закончить до конца текущего года. В ДК появится современное оборудование, световая и звуковая, мультимедийная техника. Благоустройство территории включает создание детской площадки, велодорожек, пешеходных зон и газонов.

По итогам посещения школы № 3 в Нелидово Губернатор поручил проработать вопрос строительства нового здания для школьного спортивного зала, а также сделать стадион.

Игорь Руденя обратил внимание: одним из актуальных для людей вопросов является состояние дорог.

«Мы активно ремонтируем опорную сеть. Со следующего года большее внимание будем уделять дорогам второго и третьего класса, по которым ходят машины скорой помощи, школьные автобусы», – сообщил Игорь Руденя.

Глава региона также заметил, что планируется усилить контроль в этой сфере, более активно привлекать общественность.

В прямом эфире школьница Мария Кутузова из Вышнего Волочка поинтересовались у Губернатора, когда начнутся экскурсии для ребят в парк «Россия – Моя история».

Губернатор сообщил – посещение парка войдет в обязательную программу школьников, как и посещение Императорского дворца в Твери. Планируется начать такие экскурсии уже в январе 2022 года.

Напомним, одним из первых гостей парка стал председатель Патриаршего совета по культуре, глава Псковской митрополии Тихон, который 13 сентября с Губернатором Игорем Руденей, экспертами и молодежью обсудил развитие мультимедийного исторического комплекса.

В прямом эфире также поднималась тема восстановления Речного вокзала.

По итогам встречи Игоря Рудени с Президентом Владимиром Путиным на федеральном уровне создана межведомственная рабочая группа по развитию культурно-исторического кластера в Твери, частью которого будет Речной вокзал. Рабочую группу возглавил помощник Президента Владимир Мединский. Культурно-исторический кластер в центре Твери включит в себя главные образовательные, туристические, музейные направления, станет культурным ядром города.

Губернатор также поблагодарил руководителя регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлию Саранову, которая организовала сбор подписей за восстановление Речного вокзала, что дополнительно привлекло внимание к этому вопросу.

В завершение эфира Игорь Руденя прокомментировал готовность Верхневолжья к выборам – 17 сентября начнется трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы России, Законодательного Собрания региона, Губернатора Тверской области.

«Готовность полная – и избирательных участков, и бюллетеней, и комиссий. И в части обеспечения безопасности – антитеррористической и эпидемиологической – вся необходимая работа проведена», – подчеркнул Игорь Руденя.

С 17 по 19 сентября почти 1200 избирательных участков региона будут работать с 8.00 по 20.00. Они оснащены беспрецедентной системой видеонаблюдения, которая будет вести трансляцию в беспрерывном трехдневном режиме – это уникальная выборная мировая практика. На участках будет вестись бесконтактная термометрия, избирателям выдадут средства индивидуальной защиты.

В Твери открылся Центр общественного видеонаблюдения. В режиме реального времени здесь будут консолидировать поступающую информацию и данные о ходе голосования.

Пресс-служба Правительства Тверской области