В 2022 году в Тверской области проведут кампанию по ремонту межмуниципальных дорог

В Тверской области с 2022 года начнётся ремонт дорог межмуниципального значения второго и третьего классов. Об этом 16 сентября Губернатор Игорь Руденя сообщил в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь.

Глава региона подчеркнул: сейчас в Тверской области приводится в порядок опорная дорожная сеть – дороги первого класса.

К дорогам второго класса относятся дороги межмуниципального значения, обеспечивающие связь районных центров с сельскими поселениями, а также с железнодорожными станциями, учреждениями образования, здравоохранения, соцзащиты, зонами отдыха, музеями. Третий класс дорог – все остальные автомобильные дороги общего межмуниципального значения. Именно по этим дорогам в муниципалитетах зачастую проходят маршруты школьных автобусов, ими пользуются скорая медицинская помощь.

«Основная задача областного Правительства и муниципалитетов – обеспечить нормативное состояние дорожной сети. Дороги второго и третьего класса до зимы сделаем в режиме ямочного ремонта. Со следующего года начнем приводить их в нормативное состояние. Нужна более серьёзная система контроля. Это будет не только Дорожный фонд. Привлечём общественность, будет обратная связь от водителей скорой медицинской помощи, школьных автобусов, чтобы они нам сигнализировали о том, на каких участках дорог у нас есть проблемы», - сказал Игорь Руденя.

Губернатор также отметил, что накануне, 15 сентября, главам территорий Верхневолжья были переданы ключи от новых школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи. На работу в города, округа и районы Тверской области направлены 86 машин.

64 новых школьных автобуса будут доставлять на занятия учащихся 59 школ региона. Это самое крупное пополнение школьного автопарка Тверской области за последние годы стало возможным благодаря поддержке Президента Владимира Путина и Правительства Российской Федерации.

22 современных автомобиля скорой медицинской помощи оснащены медицинским оборудованием в соответствии с установленными стандартами.

Пресс-служба Правительства Тверской области