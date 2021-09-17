ВО ИМЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

На фоне пандемии коронавируса в больницах зафиксирована острая нехватка запасов

донорской крови.

А также выраженная необходимость в изготовлении антиковидной плазмы для лечения пациентов в инфекционных госпиталях.

Выросло число медотводов доноров из-за пандемии, поэтому больницам нужно привлекать новых доноров. 14 и 15 сентября мобильная станция переливания крови приехала в Конаково. Специалисты принимали желающих сдать кровь на центральной площади нашего города оба дня. В проведении этой акции, которая называлась «Подари каплю надежды», помогли волонтеры ЦМП «Иволга».

Медицинские работники инфекционного госпиталя Конаковской ЦРБ приняли решение сдать кровь: Жанна Евгеньевна Зорина, начальник инфекционного госпиталя КЦРБ; Надежда Сергеевна Железнякова, врач-терапевт инфекционного госпиталя; Татевик Айрапетовна Аристакесян, врач инфекционного госпиталя; Елена Сергеевна Журавлева, старшая медсестра инфекционного госпиталя; Любовь Николаевна Чалаузова, медсестра инфекционного госпиталя, старшая медсестра провизорного отделения КЦРБ. Каждая сдала 450 мл крови, которая, возможно, спасет чью-то жизнь.

Людмила Кикало.