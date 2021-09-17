Уважаемые жители Конаковского района!

В этом году избиратели Конаковского района будут голосовать за течение трёх дней - с 17 по 19 сентября. В центре избирательной кампании 2021 года - выборы депутатов Госдумы. Также в Тверской области пройдут выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания Тверской области, жители городского поселения поселок Редкино будут выбирать депутатов представительных органов своего муниципального образования.

От того, какой выбор сделаем мы с вами, зависит будущее страны, региона, Конаковского района и каждого из нас. Я уверен, что это будут достойные люди, грамотные специалисты, истинные патриоты, способные эффективно работать на благо общества и оказывать конкретную помощь Конаковскому району.

Для каждого из нас важны мир и согласие на нашей земле, в нашем доме. Не оставайтесь равнодушными к судьбе страны, к судьбе своих родных и близких, своей собственной судьбе! Прошу вас прийти на выборы и отдать голос за стабильность и процветание России, Тверской области и Конаковского района!

О. ЛОБАНОВСКИЙ, глава Конаковского района.