В пятницу, субботу и воскресенье мы в очередной раз выбираем кандидатов в различные органы власти, можно сказать, выбираем будущее. И в канун выборов мы задали несколько вопросов председателю избирательной комиссии Конаковского района Сергею ФОМЧЕНКО.



- Сергей Петрович, чем интересны выборы, проходящие с 17 по 19 сентября на территории нашего района?

- Начнем с того, что выборы проходят на территории всей Российской Федерации. Что же касается нашего Конаковского района, то у нас мы выбираем депутатов в Федеральное Собрание Государственной думы Российской Федерации – как представителей партий, так и сами партии, выдвинувшие партийные списки. Также мы выбираем губернатора Тверской области, затем депутатов в Законодательное собрание Тверской области, как одномандатников, так и зарегистрированные списки политических партий. Такие выборы пройдут по всему нашему региону. Кроме того, в Конаковском районе в эти дни проходят и муниципальные выборы – переизбирается Совет депутатов городского поселения поселок Редкино.

- Как будут организованы выборы в Конаковском районе?

- Главное на выборах - прозрачность и безопасность. Все 54 участка для голосования оборудованы системой видеонаблюдения (видеофиксации). На выборах будут работать наблюдатели от партий. Бюллетени хранятся в соответствии с требованиями. На участках во время выборов имеют право работать любые аккредитованные СМИ, также они имеют право присутствовать (равно, как и наблюдатели) при вскрытии урн и при подсчете голосов.

В связи с сохраняющейся опасностью заражения как коронавирусной инфекцией, так и сезонными простудными заболеваниями, все участки снабжены средствами индивидуальной защиты, каждому избирателю выдается индивидуальная авторучка, соблюдены меры по недопущению скученности людей. И именно поэтому сами выборы будут длиться три дня: ведь тогда на участках одномоментно может находиться в три раза меньше людей. Мы уже работали в таком графике, это большая нагрузка на комиссию и наблюдателей, но мы стараемся ради вашего здоровья.