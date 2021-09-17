МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Ремонт-2022: приоритеты определены

Напомним, капитальный ремонт и ремонт уличнодорожной сети, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов и мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Конаковском районе проходят в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы.

В Конаковском районе уполномоченным лицом по взаимодействию с городскими и сельскими поселениями района назначен отдел дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Конаковского района. В администрации разработан и утвержден Порядок, согласно которому городские и сельские поселения района, а их в районе 16, заявляют о своем участии в Программе. В администрации Конаковского района работает комиссия по отбору объектов в соответствии с критериями, определенными в Порядке. Это наличие проектно-сметной документации, графических материалов, представленных в виде чертежей, обоснование экономического эффекта от реализации проекта, наличие строительного контроля в заявке, информирование населения о проекте, наличие предписаний УГИБДД, сведения о наличии средств в бюджете поселения. За каждый критерий присваиваются баллы, выстраивается рейтинг с пояснением каждого балла и определяется участник Программы. На 2022 год заявки на ремонт дорог подали город Конаково, поселок Новозавидовский, городское поселение поселок Радченко, Старомелковское, Первомайское и Вахонинское сельские поселения.

От городского поселения город Конаково предоставлена проектно-сметная документация по объектам: автомобильная дорога по улице Энергетиков от моста через реку Донховка до улицы Промышленная и ремонт автомобильной дороги на улице Первомайская (пересечение с улицей Новая) – улица Народная (до пересечения с улицей Свободы). Городское поселение поселок Новозавидовский Конаковского района представил заявку, проектную документацию по объекту «Ремонт автомобильной дороги по улице Фабричная в поселке Новозавидовский». Предварительная стоимость работ 18 миллионов рублей. В данный момент сметная документация находится в ГБУ Тверской РЦЦС.

По программе ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на сегодняшний день заявлено пять поселений, которые подали заявки на ремонт девяти объектов на сумму 33 миллиона 995 тысяч 594 рубля с лимитом бюджета на 2022 год 14 миллионов 592 тысячи 125 рублей.

По объекту в городском поселении поселок Козлово заключен муниципальный контракт на два года, сумма ремонтных работ в 2022 году по данному объекту составляет 4 миллиона 694 тысячи 350 рублей.

Проектно-сметная документация поселка Радченко соответствует требованиям, и объект включен в план ремонтных работ 2022 года. В поселке Радченко будет отремонтирована дворовая территория в районе домов №№ 7 и 10. Городское поселение город Конаково из ранее трех предъявленных объектов подтвердило о включении в ремонтные работы на 2022 год объекта «Ремонт дворовой территории МК по адресам: улица Александровка, дом 3 – улица Горького, дом 4 – улица Горького, дом 3а. В программу ремонта включен объект, находящийся в Первомайском сельском поселении. Это ремонт дворовой территорий по улице Новая, дом 4, деревня Поповское.

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ГТО



Испытания комплекса ГТО прошли государственные и муниципальные служащие. Татьяна Писаренко из Конаковского района в личном зачете показала лучший результат в ГТО.

11 сентября в Твери впервые прошел региональный этап фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди государственных и муниципальных служащих.

На старт состязаний вышли 22 команды чиновников, которые защищали спортивную честь министерств правительства Тверской области и муниципальных администраций – всего около 100 участников разного возраста. На церемонии открытия на площади перед спорткомплексом «Юбилейный» председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Александр Демин озвучил приветствие губернатора Игоря Рудени. Прозвучал гимн России – и все участники зарядились энергией и позитивными эмоциями в ходе общей разминки под руководством персонального тренера по фитнесу Ирины Миловидовой. Состязания по четырем дисциплинам ГТО – наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине, а также стрельба из электронного оружия – прошли в игровом универсальном зале спорткомплекса «Юбилейный». Для бега на дистанциях 2 и 3 километра участники переехали на легкоатлетические дорожки стадиона «Фабрики имени Вагжанова».

Администрацию Конаковского района представляли Александр Слепышев, Светлана Делюкова, Екатерина Харитонова, Татьяна Писаренко, представитель команды – Наталья Муравьева. В фестивале приняли участие 22 команды. Наша команда выступила достойно, заняв пятое место среди всех муниципалитетов. В личном зачете лучшей среди всех женщин 9 ступени стала Татьяна Писаренко, а в своей ступени Александр Слепышев стал бронзовым призером.

В церемонии награждения приняли участие посол ГТО в Тверской области Богдан Пищальников, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр Виктор Денисов

ДРУЖНАЯ РАБОТА



Инициативная группа обновила детскую площадку в Селихове.

Необычно и очень полезно отметил свой день рождения житель села Селихово Николай Кузьмич Девин. Вместе с группой активистов он принял участие в обновлении детской площадки во дворе своего дома. Сидеть сложа руки он не привык, поэтому, прочитав объявление о субботнике, тут же присоединился к коллективному труду.

- Для меня такая работа в радость, ведь это все для наших же детей и внуков. Так приятно своими руками навести чистоту и порядок в своем дворе, да и результат радует глаз, - делится впечатлением от работы Николай Кузьмич.

Вопрос о том, что детская площадка, установленная во дворе многоквартирных домов по улице Новая, 10 - 12, требует обновления, прозвучал на сходе граждан. Сказано - сделано. Инициативная группа, вооружившись хорошим настроением, закупив на собственные средства краску и кисточки, приступила к работе.

За полезным делом время прошло незаметно. Покрасить качели, лавочки, карусели и турники удалось за два часа дружной работы. Получившая вторую жизнь детская площадка засияла яркими красками. Живущая здесь детвора очень рада преображению, по словам детей, они с нетерпением ждут, когда краска высохнет, и они снова будут весело проводить свободное время на детской площадке.

Отметим, что Николай Девин - единственный житель этой дворовой территории, который принял участие в общественно полезном труде, но активисты уверены, что в дальнейшем все больше и больше жителей будут принимать участие в облагораживании территории своих дворов, ведь ребятишки с мамами, бабушки и дедушки приходят сюда каждый день. А оставшейся краской активисты поделились с жителями соседнего дома, которым удалось покрасить лавочки возле подъездов.

Вот так, общими усилиями и с позитивным настроем нашим землякам удалось навести порядок и красоту вокруг себя.

ВКЛАД КОНАКОВСКИХ ДОНОРОВ



Специальная акция по сдаче крови в муниципалитетах региона финишировала в городе Конаково. Жители Конаковского района внесли свой вклад в поддержку тех, кто нуждается в донорской крови. Более 20 литров крови сдали они в ходе донорской акции.

Мобильная станция уже побывала в четырех городах: Кимрах, Торжке, Кувшинове и Бежецке. А 14 и 15 сентября, с 9 до 12 часов работала в Конакове на центральной площади районного центра. Двери лаборатории на колесах были открыты для тех, кто хотел бы помочь людям, нуждающимся в донорской крови.

Перед входом в комфортабельную высокотехнологичную фуру установлен столик с горячими напитками и сладостями. Перед процедурой каждому донору медработники предлагают подкрепиться для баланса жидкости в организме.

Внутреннее помещение разделено на отсеки: кабина водителя, отсек первичного приема, операционный отдел, диагностический и пассажирские отсеки. Одновременно сдать кровь могут пять человек, именно столько тут кресел и комплектов медицинской аппаратуры.

Подготовка к процедуре простая и занимает не много времени.

- Процедура длится 5 - 7 минут. Главное - с утра поесть, быть отдохнувшим. Мы не гонимся за количеством доноров, наша функция больше просветительская. В этом нам активно помогают волонтеры. Они рассказывают о формировании здоровых привычек у доноров, привлекают внимание общественности к проблемам регулярности и безвозмездности донаций крови, комментирует Наталья Аксман, врач выездной бригады областной станции переливания крови.

В первые часы на сдачу крови пришли медицинские работники Конаковской ЦРБ. Люба (на снимке) вместе с коллегами работает в инфекционном госпитале и не понаслышке знает о потребностях в донорской крови:

- Пожертвованная донорами кровь используется как для переливания при сложных операциях или родах, кро- вотечениях, тяжелых травмах, ожогах, других заболеваниях, также для изготовления препаратов крови. Вид крови меня не пугает, а процедура забора ее проходит в комфортных условиях.

Собранная кровь пойдет на переработку и поделится на составляющие, необходимые в лечении больных. После забора плазму зарегистрируют в информационной системе и заморозят. В медучреждения Тверской области кровь поступит спустя полгода, после проверки в лабораториях. За два дня работы лаборатории в городе Конаково кровь сдали 45 жителей района.

КОНАКОВСКИЙ РАЙОН ПОЛУЧИЛ ДВА ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСА



64 новых школьных автобуса направлены в муниципалитеты Верхневолжья.

15 сентября губернатор Игорь Руденя передал главам территорий Верхневолжья ключи от новых школьных автобусов.

«64 новых школьных автобуса будут развозить на занятия учащихся 59 школ. Это самое крупное пополнение школьного автопарка нашего региона за последние годы стало возможным благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и федерального правительства», – сказал Игорь Руденя.

Из 64 автобусов 58 приобретены при поддержке Федерации. До конца года планируется приобрести еще 39 машин для подвоза ребят в учреждения образования. В 2020 году в регионе обновлено 63 автобуса, в 2019-м – 44 единицы транспорта.

Два автомобиля направлены в Конаковский район. Они будут направлены в школы села Селихово и в школу городского поселения поселок Радченко. Старые автобусы исчерпали свои ресурсы. ПАЗ320570-02 обслуживает сельскую школу в Селихове. Школьный автобус следует по маршрутам: 1. Селихово - Марьино - Филимоново - Селихово. 2. Селихово - Конаково - Сажино - Дубровки - Сорокопенино - Селихово. За день автобус проходит 133 километра. Обслуживает 9 близлежащих деревень, закрепленных за образовательным учреждением.

В подвозе нуждаются 48 учащихся, составляющих третью часть школы. ГАЗ ЛУИДОР 2250NB обеспечит транспортировку 37 школьников из зверосовхоза «Мелковский», п. Новомелковский, пансионат «Верхневолжский».

Старый автобус ПАЗ 32053-70 не прошёл плановый техосмотр. Новые автобусы соответствуют требованиям безопасности детских перевозок. Теперь дети с комфортом будут приезжать в школу на новом и безопасном транспорте. При передаче школьных автобусов в муниципалитеты глава региона подчеркнул еще одну приоритетную задачу – приведение в порядок дорог, по которым проходят школьные маршруты.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района