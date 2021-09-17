ГУБЕРНАТОР ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

На прошлой неделе, 8 сентября губернатор Игорь Руденя второй раз за этот месяц посетил Конаковский район.

Первым пунктом визита стал животноводческий молочный комплекс в д. Ручьи филиала «Дмитрогорское молоко» АО «Агрофирма Дмитрова Гора», входящая в группу компаний «АгроПромкомплектация». Его сопровождали советник Президента РФ Владимир Васильев, руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова, глава Конаковского района Олег Лобановский, заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев, другие официальные лица. Производственные площадки главе региона представил генеральный директор «АгроПромкомплектации» Сергей Новиков и генеральный директор «Агрофирмы Дмитрова Гора» Денис Дородных.



Новая специализированная ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород построена в Ручьях в рекордно короткие сроки – за 3 месяца и введена в конце августа 2021 года. Ферма рассчитана на 850 голов, основной продукцией станет молодняк для племенных продаж животноводческим хозяйствам.

Следующим объектом «АгроПромкомплектации», который осмотрел губернатор, стал Дмитрогорский молочный завод в селе Дмитрова Гора. Здесь гостям представили технологический процесс производства молока и молочной продукции. Всего предприятие выпускает порядка 140 наименований. Это молоко, кефир, сметана, масло, ряженка, различные виды творога и широкая линейка йогуртов. Завод перерабатывает 90 тыс. тонн сырого молока и производит 50 тыс. тонн готовой продукции ежегодно. Молочный завод запущен в 2016 году и сегодня готовится к масштабной реконструкции. Это позволит значительно увеличить мощности предприятия и расширить ассортимент товаров.

- «АгроПрокомплектация» является флагманской компанией не только тверского, но общероссийского рынка. Предприятие обладает высокими компетенциями и входит в число лучших производителей молочной продукции и мяса, – отметил Игорь Руденя. – Производственные показатели, которые демонстрирует компания, являются эталонными для отрасли. Это устойчивость экономического развития, а также мотивация персонала. Уровень заработной платы соответствует показателям ведущих предприятий. За это хочу выразить отдельные слова благодарности руководству компании. Это залог уверенности в завтрашнем дне – когда люди работают на развивающемся производстве с высоким уровнем корпоративной культуры.

О планах дальнейшего развития производств рассказал генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация»:

«В этом году мы при участии Россельхозбанка построили три крупных молочных комплекса, в следующем году доведем объем производства молока до 500 тонн в сутки. Следующий шаг – реконструкция предприятия, которое будет перерабатывать сырье. С выходом на полную мощность мы займем третью позицию в России по выпуску молока», – сообщил Сергей Новиков.

ГК «АгроПромкомплектация» развивает в Тверской области животноводческие молочные и свиноводческие комплексы, молокозавод и мясоперерабатывающий завод, племенную ферму, комбикормовый цех и другие мощности. Помимо молокозавода, в планах модернизация мясоперерабатывающего завода. Предприятие также вводит производственные объекты в Ржевском районе Тверской области.

Компания обеспечивает рабочими местами около 3 тысяч человек. Так, на молочном заводе работают свыше 250 местных жителей. Дмитрогорский молочный завод участвует в федеральном проекте «Бережливое производство». Эксперты проекта оценивают деятельность предприятия и обучают ключевых сотрудников, после чего начнется внедрение новых практик в технологические процессы производства.

Игорь Руденя пообщался с сотрудниками завода. Обсуждались вопросы привлечения на предприятия региона молодых специалистов, развития инфраструктуры сельских поселений, туристических объектов, в частности, строительство речного порта в Завидове.

Затем делегация во главе с губернатором переехала в г. Конаково, где Игорь Руденя осмотрел производственную площадку ОАО «Волжский пекарь» и провёл встречу с коллективом предприятия. Главу региона встречала генеральный директор «Волжского пекаря» Лилия Корниенко, которая провела интересную экскурсию по предприятию. Производственная площадка Конаковского хлебозавода вошла в состав ОАО «Волжский пекарь» в ноябре 2015 года. За шесть лет в производство было инвестировано 400 миллионов рублей. Приобретено оборудование по выпуску хлебобулочных изделий, построена и запущена в эксплуатацию новая газовая котельная. Модернизированы производственные и складские помещения.

Игорь Руденя осмотрел производство и музей предприятия, который открыт в этом году. Он стал одним из объектов туристического показа, куда теперь приезжают гости города и узнают об истории создания завода, о его продукции и традициях. Александр Слепышев отметил в беседе с губернатором, что предприятие и его музей уже вошли в туристический маршрут по району наряду с другими интересными производственными площадками.

На встрече с коллективом завода обсуждались вопросы оказания поддержки хлебопекарным предприятиям региона. Работники завода поблагодарили Игоря Руденю за принятое ранее решение о возмещении части затрат, связанных с приобретением сырья.

Глава региона отметил, что этот вид помощи будет сохранен. Для малых и средних предприятий отрасли размер ставки субсидии повышен с 3 рублей до 5 рублей за 1 килограмм произведенных хлебобулочных изделий недлительного хранения. Для крупных предприятий, чей годовой объем хлебобулочных изделий недлительного хранения превышает 5 тысяч тонн, при расчете субсидии будут применять ставку 2,5 рубля.

Кроме того, в 2021 году правительством Тверской области принято решение по оказанию поддержки предприятиям хлебопекарной промышленности, направленной на стабилизацию цен на хлеб. На эти цели предусмотрены средства федерального и областного бюджетов.

Следующей точкой интереса губернатора стал завод компании «Молоко», он же «Конаковский сырзавод Верещагин». Обсуждались вопросы дальнейшего развития предприятия, строительства новой котельной, создания музея. Предприятие работает в Конакове с 1996 года. После проведенной в 2019-2020 годах модернизации завод стал специализироваться на производстве сыров. В 2021 году на предприятии при финансовой поддержке из областного бюджета планируется открыть музей сыроделия имени Н.В.Верещагина. Уже сейчас завод принимает туристические группы, для которых организуют экскурсии на действующее производство, дегустацию продукции.

Компания «Молоко» производит порядка 60 тонн сыра ежегодно под собственной торговой маркой «Верещагин». В создании продукции используются фермерское молоко, а также французские ферменты и закваски от мировых лидеров отрасли. В настоящее время компания производит и реализует 12 видов оригинальных, твёрдых, полутвёрдых и рассольных сыров, которые получают из коровьего и козьего молока.

В 2020 году на 27-й международной выставке «Продэкспо» сыры Конаковского завода «Едимоновский козий» и «Шанклиш» завоевали золотую и бронзовую медали соответственно в номинации «Лучший продукт России».

После этого глава региона с сопровождающими лицами переехал в поселок Новозавидовский, где посетил среднюю школу № 2, в которой в прошлом году по федеральной программе произведен обширный капитальный ремонт. Во время посещения учреждения к главе региона обратилась учитель географии председатель школьного профсоюза Оксана Захарова. Она поблагодарила губернатора за принятое решение о выплатах к началу учебного года для педагогов и поинтересовалась, могут ли рассчитывать на данную меру поддержки руководители образовательных учреждений.

«Сейчас активно обсуждаются выплаты для педагогов, других работников школ, это очень своевременная мера поддержки для всего нашего сообщества. Получат ли такую выплату директора школ и завучи, на которых лежит большая нагрузка и ответственность за работу коллективов образовательных учреждений?» – задала вопрос Оксана Захарова.

«Принято решение, чтобы и директора школ, и завучи получили такую же выплату по 10 тысяч рублей. Министерство образования Тверской области в ближайшее время примет документ, средства будут доведены», – заявил Игорь Руденя.

В школе глава региона осмотрел учебные классы, медицинский кабинет, пищеблок, спортивный зал.

В учреждении учатся 305 детей, работают 24 педагога. В 2020 году за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов проведен капитальный ремонт здания. В этом году благоустроена пришкольная территория.

«Самое большое впечатление на меня произвели люди – руководитель школы, коллектив учреждения. Видно, что они горят своим делом, им хочется созидать, улучшать, работать с детьми здесь, на территории Тверской области», - отметила руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова, которая также посетила учреждение.

По информации пресс-службы правительства Тверской области.