Игорь Руденя в Нелидово осмотрел единственную в Верхневолжье автоматизированную котельную, работающую на сжиженном газе

16 сентября, находясь с рабочей поездкой в Нелидовском городском округе, Губернатор Игорь Руденя осмотрел автоматизированную котельную. Она была запущена в конце 2020 года и обслуживает микрорайон ДОК, где проживает более пяти тысяч жителей.

На сегодняшний день это единственная котельная Тверской области мощностью 14 мегаватт, работающая на сжиженном газе. В тепловой комплекс входят 8 резервуаров объемом по 25 кубических метров для сжиженного газа, трансформаторная подстанция и отдельная линия для энергоснабжения, а также артезианская скважина глубиной 125 метров и мощностью 100 кубометров воды в час. На строительство из регионального бюджета было направлено порядка 130 млн. рублей.

«Строительство котельных за счет областных средств позволяет нам не повышать коммунальные платежи. Любые коммерческие вложения в тепловые объекты потом должны окупаться. И чтобы не вмешиваться в тарифную политику, нами было принято решение вложить в этот проект государственные инвестиции, чтобы тарифы были удобны и доступны для жителей Нелидово», – отметил Игорь Руденя.

Сейчас округ завершает подготовку к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Проведены ремонтные работы на объектах теплоэнергетики, формируется запас топлива. Идет подключение социальных учреждений, жилого фонда.

Создание современных объектов ТЭК – одно из направлений в рамках масштабной газификации региона. В 2020 году Тверская область по поручению и при поддержке Президента России Владимира Путина в числе первых регионов в стране подписала с компанией «Газпром» программу развития газоснабжения и газификации.

Приоритетным объектом программы является строительство газопровода-отвода от Ржева до Нелидово протяжённостью 148 км. Ввести его в эксплуатацию планируется до конца 2024 года. Одновременно планируется строительство внутренних сетей по городу Нелидово, чтобы ускорить доведение природного газа до домов жителей, социальных и промышленных объектов.

До конца 2025 года в Тверской области планируется газифицировать все муниципальные образования. Построить более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, перевести на газ свыше 48 тыс. домовладений и порядка 120 котельных и промышленных предприятий. Ключевые направления газификации – юго-запад и северо-восток Тверской области, куда еще не пришло голубое топливо.

Пресс-служба Правительства Тверской области