Губернатор Игорь Руденя и советник Президента РФ Владимир Васильев посетили Нелидовский ДОК

16 сентября Губернатор Игорь Руденя и советник Президента РФ Владимир Васильев посетили одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Тверской области – Нелидовский ДОК. Глава региона провёл встречу с трудовым коллективом.

Нелидовский ДОК включает в себя комплекс производств деревообработки и вспомогательные цеха. На предприятии изготавливают фанеру. Производственная мощность составляет 95 тыс.м³ в год. Нелидовский ДОК, не являясь арендатором лесных участков, сырье для производства фанеры приобретает на внутреннем рынке Тверской области.

«До конца года будет сформирована самостоятельная сырьевая база для деревообрабатывающего комбината, продукция которого известна в других субъектах Российской Федерации, а также за рубежом», - отметил Игорь Руденя по итогам посещения предприятия.

Продукция помимо регионов России поставляется в Италию, Словению, Германию, Францию, Объединенные Арабские Эмираты, США. Вся она имеет сертификаты соответствия, включая международные.

На протяжении последних лет Нелидовский ДОК модернизирует существующие производственные линии, особое внимание уделяется переоборудованию фанерного цеха. Сегодня на предприятии трудится более 650 человек.

Один из вопросов, озвученных сотрудниками предприятия на встрече с главой региона, касался прохождения отопительного сезона в Нелидовском городском округе.

Игорь Руденя отметил готовность муниципалитета к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, построена новая котельная, формируется запас топлива. Началась подача отопления в учреждения социальной сферы.

«Важно, что область взяла на себя обеспечение теплом Нелидово, забрав эту «головную боль», проблему, которая не решалась, у муниципалитета, подключив ресурс и экономические возможности», – прокомментировал Владимир Васильев.

Также на встрече обсуждалась реконструкция ДК «Шахтёр», строительство нового спортзала в средней школе №3, обеспечение местной больницы кадрами, поддержка лесопромышленного комплекса региона, газификация территории.

Кроме того, сотрудники подняли вопрос о дальнейшее судьбе клуба ДОКа, который в настоящее время не работает и требует ремонта. Эта же тема затрагивалась и на встрече с общественностью муниципалитета.

После посещения Нелидовского ДОКа Игорь Руденя выехал на объект, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Пресс-служба Правительства Тверской области