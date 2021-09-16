Личный выбор. Личное участие. В Тверской область началось очное трехдневное голосование

Избирательные участки будут открыты на протяжении трех дней - 17, 18 и 19 сентября - с 8.00 до 20.00.

Онлайн-голосования не будет

Выборы-2021 в Тверской области проходят только в очном формате: проголосовать онлайн, как это было в мае 2021 года на праймериз, не получится.

Как пояснила председатель Избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова, в регионе открыто 1172 постоянных и временных избирательных участка.

- Процедура голосования в этом году привычная – нужно прийти на свой избирательный участок. Также возможно голосование на дому. Члены участковых избирательных комиссий и наблюдатели также приедут к жителям 120 отдаленных населенных пунктов в 13 муниципалитета. Это дополнительная форма голосования применяется только в труднодоступных населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Но никакого онлайн-голосования в Тверской области в 2021 году нет, голосуем только очно, - отметила Валентина Дронова.

Пять бюллетеней

17, 18 и 19 сентября в Тверской области проходят сразу три важнейших избирательных кампании. Это выборы губернатора Тверской области – высшего должностного лица региона. Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ и депутатов Законодательного собрания Тверской области. То есть нам, по сути, предстоит выбрать команду, которая будет нести ответственность за развитие региона.

Избирательные бюллетени выполнены в разных цветах – это сделано для того, чтобы даже по цвету избиратели видели и понимали, что заполняют разные бюллетени, а членам УИК было бы проще их обрабатывать.

На выборах губернатора Тверской области вы получите один избирательный бюллетень. В нем вы увидите фамилии кандидатов в алфавитном порядке.

Выборы в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Тверской области пройдут по смешанной системе. Половина депутатов будет избрана по партийным спискам, половина – по одномандатным округам. То есть вы получите два бюллетеня на выборах в Госдуму и два – на выборах в Заксобрание. В одном будут названия партий, в другом – фамилии кандидатов. Итого – четыре бюллетеня.

Таким образом всего вы получите 5 бюллетеней.

Не торопитесь ставить галочки! Внимательно вчитайтесь в имена, отчества и фамилии. Изучите сведения о кандидатах: где человек живет, кем работает. Какую партию он представляет и какие возможности есть у него и этой партии, чтобы выполнить свои предвыборные обещания. В общем, отнеситесь к своему выбору вдумчиво. Ведь следующие выборы подобного масштаба пройдут только через пять лет.

Комфорт и безопасность

Особое внимание уделено безопасности на избирательных участках в условиях распространения коронавирусной инфекции.

- По рекомендациям Главного санитарного врача Российской Федерации закуплены и доставлены на участки средства индивидуальной защиты – одноразовые маски, перчатки, антисептики для обработки рук и поверхностей. Для членов избирательных комиссий приобретены защитные экраны, а также одноразовые халаты, – отметила Валентина Дронова.

Кроме того, во все избирательные участки доставлено необходимое количество одноразовых ручек для заполнения бюллетеней и сигнальных лент для разметки.

Одна из главных особенностей Единого дня голосования в текущем году – использование беспрецедентной системы видеонаблюдения на избирательных участках. Средства видеонаблюдения в непрерывном трёхдневном режиме будут работать на 96% территориальных и участковых избирательных комиссий, где потенциально смогут проголосовать более 90% избирателей.

В Твери организован Центр общественного видеонаблюдения, куда в режиме реального времени будет поступать вся информация, в том числе о ходе голосования и подведении его итогов. Там же будет осуществляться мониторинг ситуации, при необходимости оказываться содействие оперативному реагированию наблюдателей на возможные нарушения процедуры голосования.

Родители школьников также могут не волноваться: учебный и избирательный процессы на все три дня выборов разведены во времени и пространстве, для детей на это время предусмотрены внеклассные занятия, экскурсии, спортивные и иные мероприятия.

Валентина Дронова подчеркнула, что избирательными комиссиями и теми органами, которые оказывают содействие в реализации их полномочий, сделано все возможное для того, чтобы выборы прошли законно, открыто и прозрачно, в обстановке конкурентной для тех, кто избирается, комфортной и безопасной – для всех. И теперь слово – только за избирателями.