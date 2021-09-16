Пять тверских производств участвуют в международной выставке моды в Казахстане

В Алматы начала работу выставка Central Asia Fashion – 2021 с участием делегаций 16 стран. Тверскую область представляют пять компаний, которые направлены в Казахстан при поддержке центра «Мой бизнес» в рамках государственной поддержки предпринимательства.

Губернатор Игорь Руденя считает – участие тверских производителей в событиях международного уровня способствует продвижению местной продукции на российском и мировом рынках, увеличивает экспортный потенциал региона.

Международная выставка моды Central Asia Fashion проводится дважды в год в формате «бизнес для бизнеса». Предприятия из Италии, Франции, Испании, Китая, Молдовы, России знакомятся друг с другом для дальнейшего партнерства.

Тверские компании представляют здесь женскую и детскую одежду «Nekstazy» и «Beverly kids», шапки «Marhatter», женскую одежду «Milana Style», меховые изделия «ЗИМОС» и женскую верхнюю одежду «SOCRAT».

Также в Москве сейчас проходит 27-я международная промышленная выставка HouseHold expo. На ней представлены товары для дома, дачи, профессиональная и бытовая химия. От Тверской области в выставке участвует компания «Валам». Сертификат на возможность представить свою продукцию в формате индивидуального стенда компания получила за победу на конкурсе «Лучший Экспортер Верхневолжья» в сфере торговых предприятий.

Содействие в участии тверских производителей в международных российских и зарубежных выставках – одна из мер поддержки предпринимательства, которую предоставляет тверской центр «Мой бизнес». Он берет на себя все расходы по оплате организационного сбора, аренды и застройке площади, транспортировке товаров. Предпринимателям остается лишь оплатить командировочные расходы своих представителей.

Подробная информация – на сайте МойБизнес69.рф или по телефону 8-800-200 11-69.

Пресс-служба Правительства Тверской области