16 сентября в Твери открылся Центр общественного видеонаблюдения за выборами. Он станет еще одной площадкой гражданского контроля за ходом многодневного голосования в Верхневолжье.

Центр создан Общественной палатой Тверской области. Он расположен в здании информационно-библиотечного центра Тверского государственного университета на Советской, 58. Здесь волонтеры за 15 автоматизированными рабочими местами будут вести видеонаблюдение за избирательными участками, фиксировать возможные нарушения и незамедлительно передавать эти сведения в региональный общественный штаб по наблюдению за выборами для оценки ситуации и работы экспертов. Также в центре установлена видеостена, на которой в онлайн-режиме одномоментно транслируется изображение с 48 избирательных участков. Технические возможности, предоставленные ПАО «Ростелеком», позволяют по обращениям граждан или наблюдателей с мест детально изучить тот или иной фрагмент круглосуточной трансляции с 446 избирательных участков региона, на которых зарегистрировано более 80% всех избирателей Верхневолжья.

Как отметил председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов, Центр общественного видеонаблюдения будет работать все дни голосования – с 8 утра 17 сентября и до момента составления протоколов об итогах голосования и проведения итогового заседания всеми территориальными избирательными комиссиями Тверской области. В том числе, видеонаблюдение будет осуществляться и в ночное время, фиксируя состояние опечатанных сейфов, в которых хранятся сейф-пакеты с бюллетенями.

«Институт общественного наблюдения совершенствуется. Впервые мы будем широко использовать возможности видеонаблюдения, которое при этом не заменяет, а технически дополняет работу общественных наблюдателей», – отметил Александр Бутузов.

Он также сообщил, что в рамках работы регионального общественного штаба по наблюдению за выборами будет работать Центр юридической поддержки, сотрудники которого смогут оперативно дать юридическую оценку зафиксированным на видео событиям или сообщениям о нарушениях, поступившим по телефонам горячей линии.

По словам руководителя Центра общественного видеонаблюдения за выборами в Тверской области Германа Кичатова, в этом году в избирательный процесс добавлена прозрачная, демократичная опция, которая позволит обеспечить еще более тщательный контроль за легитимностью голосования.

«Общественная палата Российской Федерации методически снабдила нас «золотым стандартом» общественного наблюдения. Возможности видеофиксации – это дополнительный ресурс, который поможет общественным наблюдателям наиболее эффективно исполнять свои полномочия», – считает Герман Кичатов.

В брифинге, посвященном открытию центра видеонаблюдения, приняла участие председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

«Мы уверены, что Центр общественного наблюдения за выборами станет хорошим помощником избирательным комиссиям всех уровней и поможет обеспечить доверие граждан к результатам голосования», – сказала Валентина Дронова, отметив, что аналогичные центры 17-19 сентября будут работать во всех регионах страны.

Председатель областной избирательной комиссии также подчеркнула, что возможность получить доступ к просмотру видеопотока предоставлена всем 14 политическим партиям, которые выдвинули федеральные списки кандидатов, а также всем кандидатам по одномандатным избирательным округам, выдвинутым на выборы депутатов Государственной Думы. Кроме того, у федеральных партий есть право делегировать полномочия по видеонаблюдению своим региональным отделениям. Доступ к просмотру видеопотока также предоставлен участковым, территориальным избирательным комиссиям и избирательной комиссии Тверской области.

Свой аккаунт системы видеонаблюдения использует и уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова. На брифинге она сообщила, что уже протестировала возможности видеонаблюдения.

«Соединение есть, изображение имеется, посмотреть смогла», – поделилась Надежда Егорова.

Омбудсмен также подчеркнула, что в аппарат уполномоченного не поступало жалоб об ограничениях в доступе к видеонаблюдению.

В работе центра задействовано порядка 50 волонтеров, которые будут следить за организацией голосования на избирательных участках, сменяя друг друга за мониторами, отвечать на вопросы по телефонам горячей линии, помогать пришедшим в Центр общественного наблюдения гражданам получить возможность доступа к любому избирательному участку, на котором установлено соответствующее видеооборудование.

В числе волонтеров центра – Юлия Лосева, студентка 4 курса тверского филиала РАНХиГС.

«Всегда хотела помогать на выборах, поэтому прошла обучение и принимаю участие в работе Центра общественного видеонаблюдения. Буду работать здесь четыре дня», – сказала Юлия.

Одним из операторов центра стал волонтер, студент Тверского химико-технологического колледжа Михаил Пышин.

«Наверное, будет сложно день за днем внимательно следить на мониторе за ситуацией на избирательных участках. Но этот опыт мне очень интересен», - говорит Михаил.

По телефонам горячей линии задать экспертам вопросы или сообщить нарушениях могут избиратели, наблюдатели и представители СМИ, а также члены избирательных комиссий и кандидаты. Телефоны для звонков из Твери – (4822) 33 33 33, из Тверской области - 8 800 302 64 49. Звонки бесплатные. Кроме того, вопросы и сообщения можно направлять на электронную почту региональной Общественной палаты info@optver.ru.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября в Тверской области проводятся выборы губернатора, депутатов Государственной Думы и регионального Законодательного Собрания. В ряде муниципалитетов также будут избраны депутаты представительных органов местного самоуправления. В регионе откроются 1150 постоянных и 22 временных избирательных участка. Кроме того, в 13 муниципальных образованиях Верхневолжья смогут проголосовать избиратели, проживающие в удаленных населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.