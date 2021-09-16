Газификация, теплоснабжение, обращение с ТКО – Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы жителей Нелидовского городского округа

Актуальные вопросы развития Нелидовского городского округа Губернатор Игорь Руденя обсудил 16 сентября с представителями общественности территории. В разговоре принял участие советник Президента РФ Владимир Васильев.

«Приоритеты развития региона полностью совпадают с приоритетами каждого муниципалитета. Это газификация, развитие дорожной сети, образования, здравоохранения, сохранение экологии и наша главная задача –демография. Сегодня Нелидовский городской округ демонстрирует устойчивую динамику развития. Ваш город имеет выгодное географическое положении, хорошую транспортную доступность. Это большое преимущество для развития экономики», – сказал Игорь Руденя.

Владимир Васильев подчеркнул – большую роль в развитии территории играют его жители.

«Важно, чтобы в Нелидово было как можно больше активных граждан. Очень ценно, когда люди хотят изменить жизнь к лучшему и включаться в процесс развития. Спасибо вам за это большое», – обратился к присутствующим советник Президента РФ.

Для жителей Нелидовского городского округа, в первую очередь, актуальны вопросы газификации и надежная работа теплоэнергетического комплекса. Вопросы на эти темы прозвучали в первую очередь.

В 2020 году Тверская область по поручению и при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина в числе первых регионов в стране подписала с компанией «Газпром» программу развития газоснабжения и газификации. Приоритетным объектом программы является строительство за счет средств компании «Газпром» газопровода-отвода от Ржева до Нелидово протяжённостью 148 км. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

Одновременно в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области уже в следующем году планируется строительство внутрипоселковых газовых сетей по Нелидово общей протяженностью более 140 км. Это позволит ускорить доведение природного газа до домов жителей, городских социальных и промышленных объектов.

Говоря о начале отопительного сезона в округе, Игорь Руденя сообщил: формируется запас топлива, идет подача тепла в социальные учреждения и начинается подключение жилых домов.

В Нелидово проведены ремонт объектов теплоэнергетики, модернизация теплоисточников. В прошлом году в микрорайоне ДОК введена в эксплуатацию самая мощная в регионе автоматизированная котельная, работающая на сжиженном газе. В 2021 году проведены ремонтные работы на остальных котельных.

Еще одна важная для жителей тема – ликвидация свалки под Нелидово и развитие системы обращения с коммунальными отходами.

Как рассказал Игорь Руденя, сейчас ведутся работы по рекультивации городской свалки ТКО. Планируется создание в округе комплекса по сортировке мусора, где будет вестись перегрузка отходов, часть из которых будет отправляться на переработку, остальное - на захоронение. Глава региона подчеркнул: в Тверской области законодательно запрещен ввоз мусора с территорий других регионов.

Жители округа обратили внимание Губернатора на необходимость приведения в порядок гидротехнического сооружения на реке Межа. Игорь Руденя поручил отраслевому региональному ведомству рассмотреть вопрос о разработке проекта и выделении средств на ремонт объекта.

От местного предпринимателя Алексея Клюквина прозвучало предложение о реализации проекта по созданию в городе школы единоборств. Глава региона поддержал инициативу и отметил готовность региона оказывать проекту всестороннюю помощь, в том числе в подборе подходящего помещения.

На встрече также поднимались вопросы ремонта дорог и остановок, клуба ДОКа в Нелидово, борьбы с борщевиком, благоустройства, уборки улиц и другие актуальные темы.

Пресс-служба Правительства Тверской области