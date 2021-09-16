Избирательная комиссия Тверской области поздравила с юбилеем членов Тверского отделения ВОС

Избирательная комиссия Тверской области поздравила с 95-летним юбилеем старых и добрых друзей – членов Тверского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

Секретарь избирательной комиссии Тверской области Светлана Юрьевна Задумова выступила на торжественном собрании, посвященном юбилею организации. Выступление Светланы Юрьевны сопровождалось яркой презентацией совместной плодотворной деятельности под девизом «Мы вместе».

Вместе с региональным обществом слепых под председательством Александра Борисович Трегуба, члена избирательной комиссии Тверской области и его коллег, Тверской облизбирком успешно воплотил в жизнь ряд важнейших социальных инициатив и проектов, которые впоследствии были продолжены на федеральном уровне. Так, с 2007 года практикуется изготовление и использование специальных папок-трафаретов для самостоятельного голосования инвалидов по зрению, в 2009 совместными усилиями был успешно реализован пилотный проект ЦИК России «Дорога на избирательный участок», в 2011 году – впервые на выборах применена голосовая GPS-навигация…

За многие годы эффективного сотрудничества реализовано множество идей и совместных инициатив, направленных на обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, их полноценное участие в жизни государства и общества, развитие огромного творческого потенциала. В ходе дружеского партнерства и взаимодействия проведены многочисленные интеллектуальные соревнования, фестивали, конкурсы и викторины. И эта история – с продолжением: впереди еще много ярких, интересных, полезных начинаний, о чем также в своих выступлениях на торжественном собрании говорили его участники.

Наградами избирательной комиссии Тверской области отмечен большой личный вклад членов Тверского отделения ВОС в укрепление и развитие совместной с избирательной комиссией работы по повышению правовой и электоральной культуры, обеспечению избирательных прав граждан России.

Под бурные овации участников торжественного собрания Светлана Задумова вручила Почетные грамоты и Благодарности избирательной комиссии Тверской области членам и сотрудникам ВОС за активную помощь в организации и проведении выборов различных уровней.

Пресс-служба избирательной комиссии

Тверской области