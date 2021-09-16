В городах и районах Тверской области проходит акция «Я иду на выборы»

К информационно-просветительскому проекту - акции «Я иду на выборы», которая проводится избирательной комиссией Тверской области во всех муниципальных образованиях региона, присоединились Жарковский, Кимрский, Пеновский, Спировский, Фировский районы, Осташковский городской округ. Молодые участники Акции из числа студенчества и активной работающей молодежи приглашают земляков принять участие в голосовании, которое пройдет 17, 18 и 19 сентября.

Идея Акции проста - привлечь внимание избирателей к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного собрания Тверской области седьмого созыва.

Информационные лифлеты «Голосовать легко», и QR-код на тематическом плакате «Узнайте все о выборах» позволяют легко и быстро узнать все о выборах, с помощью мобильных телефонов перейти на сайт ЦИК России и детально ознакомиться с интересующей информацией о возможных способах голосования.

Участниками Акции подмечено, что взрослое население воспринимает Акцию очень позитивно, более старшее поколение относится к волонтерам с благодарностью, а сверстники – как минимум с любопытством.

Акция продлится вплоть до первого дня голосования - 17 сентября 2021 года.

Пресс-служба избирательной комиссии

Тверской области