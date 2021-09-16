Валентина Дронова: в Тверской области созданы все условия для проведения открытых, безопасных и конкурентных выборов

Накануне начала трехдневного голосования на выборах 17,18 и 19 сентября 2021 года состоялась пресс-конференция председателя избирательной комиссии Тверской области, в ходе которой Валентина Дронова рассказала о готовности системы избирательных комиссий.

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва, выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области (18 кампаний) замещаются 238 мандатов, на которые претендуют 932 кандидата.

Таким образом, обеспечена безусловная конкурентность на всех уровнях выборов – федеральном, региональном и муниципальном. Исчерпывающая информация о партиях и кандидатах опубликована в СМИ, размещена на сайтах организующих выборы избирательных комиссий и в полном объеме будет представлена в информационных плакатах, размещаемых на избирательных участках и, конечно же, в избирательных бюллетенях.

Избирательные бюллетени будут выполнены в разных цветах – это делается для того, чтобы даже по цвету избиратели видели и понимали, что заполняют разные бюллетени, а членам УИК было бы проще их обрабатывать.

В общей сложности для голосования изготовлено более 5 миллионов экземпляров избирательных бюллетеней по разным уровням выборов, их суммарный вес превышает 20 тонн.

Более 90 % процентов избирателей Тверской области будут голосовать под видеокамерами, под их прицелом будут места выдачи и хранения избирательных бюллетеней. При этом в помещениях, где будут храниться упакованные в сейф-пакеты избирательные бюллетени до момента подсчета голосов, свет не будет выключаться даже ночью.

Доступ к видеонаблюдению получат кандидаты, партии, наблюдатели, эксперты Общественной Палаты Тверской области, Уполномоченный по правам человека, члены избирательных комиссий – очень широкий круг участников избирательного процесса. Кроме того, в Твери все три дня будет работать Центр общественного наблюдения за ходом голосования, где будет вестись прямая трансляция с избирательных участков. Общественное и дистанционное наблюдение не отменяет работы наблюдателей непосредственно на избирательных участках – планируется участие более 2700 наблюдателей, уведомивших комиссии о своем намерении контролировать ход голосования.

Помимо традиционных форм голосования в помещениях для голосования и на дому, члены участковых избирательных комиссий и наблюдатели приедут к жителям 120 отдаленных населенных пунктов на территории 13 муниципальных образований (дополнительная форма голосования в труднодоступных населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено).

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности на выборах кабины для голосования будут лишены привычных нам штор (чтобы избиратели не касались их руками), а для обеспечения тайны голосования - развернуты входом к стене.

Члены участковой избирательной комиссии на 100 % обеспечены средствами индивидуальной защиты: защитные маски, перчатки, одноразовые ручки на входе будут выдавать избирателям. Также предусмотрена термометрия (бесконтактный замер температуры), и обязательная санитарная обработка помещений все три дня голосования, включая финишную обработку после его окончания.

Родители школьников также могут не волноваться: учебный и избирательный процессы на все три дня выборов разведены во времени и пространстве, для детей на это время предусмотрены внеклассные занятия, экскурсии, спортивные и иные мероприятия.

На тех участках, где будут голосовать избиратели с ограниченными возможностями здоровья, в обязательном порядке предусмотрена работа добровольцев волонтерского проекта избирательной комиссии Тверской области «Выборы доступны всем».

Подводя итоги общения с прессой, Валентина Дронова подчеркнула, что избирательными комиссиями и теми органами, которые оказывают содействие в реализации их полномочий, сделано все возможное для того, чтобы выборы прошли законно, открыто и прозрачно, в обстановке конкурентной для тех, кто избирается, комфортной и безопасной – для всех. И теперь слово – только за избирателями.

Все избирательные участки откроются уже завтра, в 8.00 утра. Проголосовать с 8.00 до 20.00 можно будет в любой из трех дней голосования – 17, 18 или 19 сентября 2021 года.

Избирателю для голосования необходим только паспорт, и расписаться нужно будет в получении каждого избирательного бюллетеня – по разным видам выборов.

Пресс-служба избирательной комиссии

Тверской области