Жителей Тверской области приглашают стать соискателями Всероссийской премии за вклад в укрепление единства народов страны

Жители Тверской области могут стать соискателями II Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации». Прием заявок ведется до 27 сентября на https://gordostnation.ru/

Конкурс проводится в семи номинациях: «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений», «За вклад в сохранение и развитие родных языков», «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях», «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) согласия», «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики», «За лучшие практики Домов дружбы, национальностей и центров народного творчества», «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России».

Критерии, которым должна соответствовать заявка, и другая информация доступны на официальном сайте конкурса.

Премия «Гордость нации» учреждена по инициативе Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» и «Дома народов России» при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, а также Федерального агентства по делам национальностей.

Награждение победителей конкурса будет приурочено к Дню народного единства.

Пресс-служба Правительства Тверской области