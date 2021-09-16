Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире ответит на вопросы жителей Тверской области

16 сентября в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени. Глава региона ответит на обращения жителей Тверской области по волнующим их вопросам.

Как стартовал отопительный сезон в Тверской области? Когда школьники Верхневолжья смогут побывать с экскурсиями в парке «Россия – Моя история»? Планируется ли обновление остановок общественного транспорта в Твери? Какова готовность региона к предстоящему трехдневному голосованию на выборах депутатов Госдумы России, Законодательного Собрания региона и Губернатора Тверской области?

Планируется, что в прямом эфире прозвучат ответы на эти и другие актуальные вопросы. Кроме того, Игорь Руденя расскажет об итогах рабочей поездки в Нелидовский городской округ и ключевых решениях для развития муниципалитета.

Прямой эфир с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/8cL9TYLABL4 и на сайте «Вести-Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области