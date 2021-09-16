В Тверской области городам- победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды окажут поддержку из регионального бюджета

Из областного бюджета 31,6 млн рублей направят на разработку проектной документации для реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021 года. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 15 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя.

В этом году пять городов Верхневолжья были признаны победителями конкурса. Это Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Ржев и Удомля. На благоустройство в следующем году общественных пространств муниципалитеты из федерального бюджета получат грантовую поддержку в размере от 50 до 80 млн рублей. Предусмотрено софинансирование из местного бюджетов и из внебюджетных источников.

По мнению главы региона, одна из ключевых задач реализации проектов – сохранение уникальной историко-культурной среды городов Верхневолжья.

«В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин назвал в числе приоритетов реализацию инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие территорий. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды важен для малых городов, исторических поселений. Участие в нем позволяет сформировать современное пространство с учётом особенностей наших территорий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Проектная документация будет разработана до 1 января 2022 года, реализованы проекты должны быть до 30 ноября следующего года.

В Ржеве благоустроят парк Подпольщиков с частью набережной реки Волги между Старым и Новыми мостами, в Вышнем Волочке – городской сад у Цнинского канала, в Кимрах - пешеходную зону по улицам Кирова и Урицкого. В Кашине в порядок приведут часть набережной реки Кашинка вдоль Конного проезда. В Удомле продолжат благоустройство парковой зоны по ул. Венецианова.

Тверская область участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. За это время федеральную поддержку

получили 10 проектов. Общественные пространства уже благоустроены в городах Торжок, Осташков, Старица, Удомля.

В 2020 году Верхневолжье стало одним из регионов-лидеров среди субъектов Российской Федерации по числу отобранных проектов в рамках конкурса: в этом году работы ведутся в шести городах.

В Калязине заявлено благоустройство набережной и спуска к колокольне Николаевского собора. В Осташкове - благоустраивают набережную, в Нелидово – площадь Ленина и улицу Горького, в Торопце идет реновация улицы Советской и территории Базарной площади, в Конаково – благоустройство городской набережной с максимальным сохранением природного ландшафта, в Бежецке – городского сада «Бежецкий верх».

Пресс-служба Правительства Тверской области