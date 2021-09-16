Предприятию Тверской области на модернизацию производства предоставят поддержку по программе «Проекты лесопереработки»

В Тверской области компании «Тверьинтерлес» предоставят льготный займ по программе «Проекты лесопереработки». Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 15 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя.

Эта и другие региональные меры по стимулированию развития лесопромышленного комплекса были введены в Верхневолжье по инициативе Игоря Рудени.

Важно, что поддержку могут получить как крупные производства отрасли, так и малый и средний бизнес, к которому и относится компания «Тверьинтерлес». Это позволяет небольшим предприятиям модернизировать производства, развивать глубокую переработку древесины, повышать качество и конкурентоспособность продукции.

Предприятие заявило инвестпроект с объемом вложений 38 млн рублей и сроком реализации 2021-2023 годы. Модернизация затронет лесопильное производство. В результате повысится качество производимой продукции, будут созданы дополнительные рабочие места.

В рамках программы компании на льготных условиях предоставят 30 млн рублей сроком на 60 месяцев под 1,5 % годовых на реализацию инвестпроекта.

«Тверьинтерлес» осуществляет заготовку и переработку древесины на территории Тверской области, производит доску и брус из сосны и ели. Производственная площадка находится в Селижаровском муниципальном округе.

Пресс-служба Правительства Тверской области