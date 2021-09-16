В Тверской области по национальному проекту дополнительно отремонтируют 47 км региональных автодорог

В Тверской области в 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют еще 47 км трасс благодаря дополнительному федеральному финансированию. Изначально в текущем году планировалось привести в порядок 259 км региональных дорог.

На недавней встрече с Президентом России Владимиром Путиным Игорь Руденя поблагодарил главу государства за принятое решение по поддержке регионов: субъектам, которые снизили госдолг и не имеют коммерческих кредитов, предоставлены дополнительные средства на реализацию инфраструктурных проектов.

Бюджетные ассигнования выделены из резервного фонда в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Тверскому региону Распоряжением Правительства РФ направлено 650 млн рублей. Средства вложены в продолжение ремонта участков трех региональных автодорог.

ООО «ДСК» ремонтирует дорогу, ведущую к истоку Волги: Осташков – Волговерховье. Всего в этом году в нормативное состояние приведут 16,8 км трассы. На объекте завершено фрезерование, разборка посадочных площадок, устройство фундаментов опор, ведется расчистка полосы отвода.

В Андреапольском муниципальном округе и Западнодвинском районе АО «АБЗ-Дорстрой» продолжает работы на автодороге «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино. Подрядчик досрочно отремонтировал участок протяженностью 23,4 км. В этом году в нормативное состояние приведут еще 22,6 км дороги. Таким образом, она будет отремонтирована на всем протяжении. Сейчас на объекте завершается устройство асфальтобетонного покрытия.

Также в рамках дополнительного финансирования в этом году отремонтируют еще 8 км дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском муниципальном округе.

Всего в текущем дорожно-строительном сезоне по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут 306 км региональных трасс.

В 2019-2020 годах в Тверской области по национальному проекту отремонтировано 285 км автомобильных дорог регионального значения.

Пресс-служба Правительства Тверской области