Продолжается прием заявок на конкурс молодежных проектов «Если бы я был Президентом»

Жителей Верхневолжья в возрасте от 7 до 35 лет приглашают принять участие в III Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был Президентом». Он направлен на повышение гражданской активности, экономической и правовой культуры молодежи.

Заявки на участие принимаются до 1 октября 2021 года. Финал конкурса и награждение победителей состоятся с 3 по 5 ноября в Санкт- Петербурге.

Участники могут выбрать одну из четырех номинаций: эссе на тему «5 шагов к России будущего: мои первые указы» (возраст участников – от 7 до 35 лет); рисунок на тему «Взгляд на будущее России» (от 7 до 14 лет); видеоролик «Моя предвыборная программа» (от 15 до 35 лет) или проект по предложениям в Конституцию РФ (от 11 до 35 лет).

Технические требования к конкурсным работам и подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте проекта konkurs-president.ru.

Организатором конкурса выступает Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» при содействии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области