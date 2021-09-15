Игорь Руденя: за 10 лет завод «Паулиг Рус» не раз подтверждал репутацию одного из лидеров среди кофеобжарочных производств России

15 сентября исполняется 10 лет с момента открытия в Верхневолжье кофеобжарочного завода «Паулиг Рус». Губернатор Игорь Руденя в обращении к руководству и коллективу завода подчеркнул, что Правительство Тверской области и в дальнейшем будет поддерживать развитие в регионе инвестиционных проектов, которые осуществляются как российскими, так и зарубежными компаниями.

«За прошедшие годы ваше предприятие не раз подтвердило репутацию одного из лидеров среди кофеобжарочных производств России. Являясь самым крупным и современным в нашей стране, завод неизменно демонстрирует высочайшие мировые стандарты качества выпускаемой продукции», – отметил Игорь Руденя.

Завод полного цикла обжарки и упаковки кофе «Паулиг Рус» был открыт в Тверской области в 2011 году. Это один из крупнейших и современных заводов в России. В ассортименте производимой продукции представлен широкий спектр кофейного зерна и молотого кофе для домашнего и профессионального потребления. В настоящий момент на производстве в Тверской области выпускается около 7 млн кг готовой продукции в год.

Пресс-служба Правительства Тверской области