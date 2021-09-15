Губернатор Игорь Руденя вручил награды сотрудникам Управления Роспотребнадзора по Тверской области

15 сентября отмечается День работников санитарно-эпидемиологической службы России. В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику. Его участников поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня мы чествуем людей, которые работают на самом главном, актуальном направлении – занимаются борьбой с коронавирусной инфекцией. Строгое соблюдение инструкций, выработанных на основе опыта всех поколений санитарных врачей, дала возможность сохранить открытость экономики Верхневолжья, рабочие места, основные параметры бюджета. Ваши правильные действия, ваше личное участие помогли нам не закрыть предприятия. А это выплата заработной платы специалистам, выпуск продукции и уплата налогов. То, что наша экономика работала – заслуга именно Роспотребнадзора», – подчеркнул Игорь Руденя.

«Хочу поблагодарить коллег за самоотверженный труд, стойкость, которые они проявили в период пандемии. Горжусь тем, что Президент Российской Федерации, Губернатор Тверской области высоко оценили нашу работу. Совместно с Правительством региона мы решаем задачи, поставленные главой государства, по реализации национальных проектов, в демографии, охране здоровья человека. Отдельные слова благодарности хочу адресовать ветеранам. Их мудрость, человеколюбие и сострадание являются для нас примером служения Отечеству», – обратился к присутствующим руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области Арнольд Выскубов.

Игорь Руденя вручил государственные награды сотрудникам Роспотребнадзора за вклад в работу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Орденом Пирогова награждены заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области Олег Федорин и заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Юлия Ратушняк.

Медаль Луки Крымского вручена главному специалисту-эксперту территориального отдела Роспотребнадзора в Ржеве Людмиле Дунаевой, ведущему специалисту-эксперту отдела эпидемиологического надзора Марине Котовой и специалисту-эксперту отдела эпидемиологического надзора Управления по Тверской области Кристине Петровой.

Также сотрудники службы удостоены почетных грамот, благодарностей Губернатора Тверской области.

Поздравление от Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева зачитал главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков. Специалистам вручены благодарности от полномочного представителя РФ в ЦФО.

Созданные 99 лет назад, в 1922 году, государственные санитарные органы с первых дней работы стали важнейшей частью системы здравоохранения страны.

В годы Великой Отечественной войны сотрудники санэпидслужбы внесли важный вклад в достижение Победы. Благодаря их самоотверженной работе удалось в значительной степени оградить войска от заболеваний и тем самым обеспечить боеспособность Красной Армии. После войны создание уникальных вакцин и иммунопрофилактика позволили стране победить серьезные инфекции.

Сегодня традиции ветеранов с честью продолжают новые поколения работников органов Роспотребнадзора. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в регионе оперативно организована массовая вакцинация населения против коронавируса. Обеспечена иммунизация сотрудников предприятий, организаций и учреждений, которые ежедневно работают с большим количеством людей.

При этом региональное Управление Роспотребнадзора продолжало ответственно работать по другим важным направлениям, таким как защита прав потребителей, надзор за качеством питьевой воды и продуктов питания.

Пресс-служба Правительства Тверской области