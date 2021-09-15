В Тверской области в Единый День голосования будут открыты более 1170 избирательных участков

15 сентября Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с главами муниципалитетов Тверской области. Обсуждалась подготовка региона к Единому дню голосования 19 сентября.

«Единый день голосования является главным политическим событием 2021 года как в Верхневолжье, так и в целом в России. Итоги голосования откроют новый политический цикл. Волеизъявление наших жителей определит будущее развитие Тверской области на годы вперёд», – отметил глава региона.

В этом году на выборах граждане смогут отдать свой голос в течение трёх дней, с 17 по 19 сентября. В регионе будет открыто 1172 постоянных и временных избирательных участка. Кроме того, в 13 муниципальных образованиях Верхневолжья смогут проголосовать избиратели, проживающие в удаленных населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Губернатор подчеркнул, что проведение голосования на высоком организационном уровне, при обеспечении всех необходимых мер безопасности – это общая ответственность избирательных комиссий, Правительства Тверской области, глав муниципалитетов и правоохранительных органов.

Игорь Руденя поручил региональным Главному управлению МЧС и Министерству энергетики и ЖКХ проверить обеспеченность помещений для голосования средствами пожаротушения и связи, бесперебойным электроснабжением, в том числе резервными источниками питания.

Особое внимание будет уделено безопасности на избирательных участках в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«В соответствии с рекомендациями Главного санитарного врача Российской Федерации были закуплены и доставлены на участки средства индивидуальной защиты – одноразовые маски, перчатки, антисептики для обработки рук и поверхностей. Для членов избирательных комиссий приобретены защитные экраны, а также одноразовые халаты», – сообщила председатель Избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

Кроме того во все избирательные участки доставлено необходимое количество одноразовых ручек для заполнения бюллетеней и сигнальных лент для разметки.

Одна из главных особенностей Единого дня голосования в текущем году – использование беспрецедентной системы видеонаблюдения на избирательных участках. Средства видеонаблюдения в непрерывном трёхдневном режиме будут работать на 96% территориальных и участковых избирательных комиссий, где потенциально смогут проголосовать более 90% избирателей.

В Твери организован Центр общественного видеонаблюдения, куда в режиме реального времени будет поступать вся информация, в том числе о ходе голосования и подведении его итогов. Там же будет осуществляться мониторинг ситуации, при необходимости оказываться содействие оперативному реагированию наблюдателей на возможные нарушения процедуры голосования.

В ходе голосования жителям Верхневолжья предстоит выбрать депутатов Государственной Думы РФ и регионального Законодательного Собрания, Губернатора Тверской области, в ряде муниципалитетов будут избраны депутаты представительных органов местного самоуправления.

Пресс-служба Правительства Тверской области