В Тверской области ведется подача отопления на объекты социальной сферы и в жилой фонд

В Тверской области в связи с похолоданием Губернатор Игорь Руденя поручил в кратчайшие сроки подключить отопление в социальных объектах и жилом фонде.

К подаче тепла уже приступили в городах Кимры и Ржев, Вышневолоцком и Удомельском городских округах, ЗАТО Озерный, Андреапольском, Весьегонском, Краснохолмском, Лесном, Лихославльском, Оленинском и Спировском муниципальных округах, Кесовогорском районе.

С 15 сентября начнётся подключение отопления в объектах социальной сферы и домах Твери, Бежецкого, Бельского, Бологовского, Калининского, Кувшиновского, Ржевского, Старицкого, Сонковского, Торжокского районов, Западнодвинского и Селижаровского муниципальных округов, ЗАТО Солнечный и других.

К началу нового отопительного сезона 2021-2022 годов в Верхневолжье в общей сложности подготовлено свыше 11500 многоквартирных домов, 834 котельные, свыше 1900 км тепловых сетей, более 6000 км водопроводных сетей, 2500 км – сетей водоотведения, а также более 60 тыс. км электросетей.

В текущем году в региональную программу капитального ремонта объектов теплоснабжения включено 22 объекта в 16 муниципалитетах.

В Тверской области создан областной резерв материально-технических ресурсов для устранения нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, включая дизельные электростанции, насосное оборудование, мобильные котельные и другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области