Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 57 247 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 237 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 382 076 человек, за последние сутки – 992 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 022 326, в том числе за последние сутки их проведено 4280.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 63 543 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 593 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 21 655

Конаковский район 4850

Ржев 3536

Вышневолоцкий городской округ 2853

Калининский район 2818

Кимры 2214

Торжок 2081

Кашинский городской округ 1625

Бологовский район 1376

Калязинский район 1364

Осташковский городской округ 1348

Бежецкий район 1338

Старицкий район 1301

Нелидовский городской округ 1193

Лихославльский район 1169

Максатихинский район 936

Торопецкий район 891

Западнодвинский муниципальный округ 861

Весьегонский муниципальный округ 834

Оленинский муниципальный округ 766

Рамешковский район 692

Торжокский район 670

Кувшиновский район 659

Зубцовский район 606

Андреапольский муниципальный округ 601

Спировский район 539

Ржевский район 525

Селижаровский муниципальный округ 509

Кимрский район 433

Сонковский район 420

ЗАТО Озёрный 400

Кесовогорский район 371

Краснохолмский муниципальный округ 330

Сандовский муниципальный округ 305

Фировский район 298

Бельский район 298

Пеновский муниципальный округ 281

Лесной муниципальный округ 214

Молоковский район 184

Жарковский район 166

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области