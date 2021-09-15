Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 сентября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 57 247 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 237 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 382 076 человек, за последние сутки – 992 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 022 326, в том числе за последние сутки их проведено 4280.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 63 543 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 593 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 21 655
Конаковский район 4850
Ржев 3536
Вышневолоцкий городской округ 2853
Калининский район 2818
Кимры 2214
Торжок 2081
Кашинский городской округ 1625
Бологовский район 1376
Калязинский район 1364
Осташковский городской округ 1348
Бежецкий район 1338
Старицкий район 1301
Нелидовский городской округ 1193
Лихославльский район 1169
Максатихинский район 936
Торопецкий район 891
Западнодвинский муниципальный округ 861
Весьегонский муниципальный округ 834
Оленинский муниципальный округ 766
Рамешковский район 692
Торжокский район 670
Кувшиновский район 659
Зубцовский район 606
Андреапольский муниципальный округ 601
Спировский район 539
Ржевский район 525
Селижаровский муниципальный округ 509
Кимрский район 433
Сонковский район 420
ЗАТО Озёрный 400
Кесовогорский район 371
Краснохолмский муниципальный округ 330
Сандовский муниципальный округ 305
Фировский район 298
Бельский район 298
Пеновский муниципальный округ 281
Лесной муниципальный округ 214
Молоковский район 184
Жарковский район 166
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области