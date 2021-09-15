64 новых школьных автобуса и 22 автомобиля скорой медицинской помощи направлены в муниципалитеты Верхневолжья

15 сентября Губернатор Игорь Руденя передал главам территорий Верхневолжья ключи от новых школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи. На работу в города, округа и районы Тверской области направлены 86 машин.

«64 новых школьных автобуса будут развозить на занятия учащихся 59 школ. Это самое крупное пополнение школьного автопарка нашего региона за последние годы стало возможным благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и федерального Правительства», – сказал Игорь Руденя.

Из 64 автобусов 58 приобретены при поддержке Федерации. До конца года планируется приобрести еще 39 машин для подвоза ребят в учреждения образования. В 2020 году в регионе было обновлено 63 автобуса, в 2019-ом – 44 единицы транспорта.

Один из автомобилей направлен в Бологовский район. В мае 2021 года на личном приеме граждан к Игорю Рудене обращалась многодетная мама Любовь Фёдорова с просьбой заменить школьный автобус для средней общеобразовательной школы-интерната №2.

15 июля в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь к главе региона обратились жители Ржевского района – новый транспорт был необходим Есинской средней школе. Сегодня и в это учреждение направлен школьный автобус.

Глава региона подчеркнул еще одну приоритетную задачу – приведение в порядок дорог, по которым проходят школьные маршруты.

«Спасибо Президенту, Правительству страны, региону за такой подарок, – обратился к присутствующим глава Старицкого района Сергей Журавлёв. – Это не только безопасная доставка наших учеников в образовательные учреждения, но и возможность участвовать в региональных проектах, таких как «Нас пригласили во дворец». Начинает работу парк «Россия – Моя история». Все больше ребят будут узнавать историю родного края и страны, ездить по музеям и театрам, повышать свой образовательный уровень».

22 современных автомобиля скорой медицинской помощи оснащены медицинским оборудованием в соответствии с установленными стандартами.

«Обновление автопарка службы – это важный вклад в развитие здравоохранения. Хочу пожелать всем, кто будет трудиться на новых автомобилях, успехов в работе на благо Тверской области», – отметил Губернатор.

В прошлом году автопарк службы СМП Верхневолжья пополнили 50 автомобилей, в 2019-ом – 17 машин.

«Благодаря региональному Правительству идет масштабная работа по модернизации здравоохранения. В Ржеве установлен новый томограф, в ближайшее время начинаются работы по обустройству нового сосудистого центра. Проведена реконструкция станции скорой помощи. Новый автомобиль – это большой вклад в модернизацию системы здравоохранения. Большое спасибо от ржевитян», – сказал глава Ржева Роман Крылов.

Сейчас в регионе создается централизованная служба скорой медицинской помощи. Это предполагает введение единых стандартов управления и работы, кадрового и материально-технического обеспечения. С 2022 года вся система начнет работу на единой информационной платформе Единого диспетчерского центра (ЕДЦ), который будет координировать и в режиме реального времени контролировать работу всех бригад, оказывающих скорую медицинскую помощь на территории Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области