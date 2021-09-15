Игорь Руденя поручил ускорить установку нового лифта в Козловской городской больнице

Финансирование работ по замене лифта в Козловской городской больнице, входящей в структуру Конаковской ЦРБ, рассмотрено на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В августе текущего года на личном приеме граждан к главе региона обращалась сотрудница лечебного учреждения Татьяна Каськова с вопросом о необходимости замены лифта в больнице.

«На этот год должны быть выделены дополнительные средства. Если технических сложностей не возникнет при установке, то до конца года лифт заменят», – сказал тогда Игорь Руденя.

В ходе рабочей поездки Губернатора в Конаковский район 2 сентября специалисты Конаковской ЦРБ поблагодарили главу региона за решение о замене лифта в Козловской городской больнице. Лифт, который вышел из строя, в больнице крайне необходим. В учреждении имеется паллиативное отделение, пациенты которого не могут самостоятельно передвигаться – поднимать их на второй и третий этажи приходится персоналу.

На заседании Бюджетной комиссии одобрено выделение 3,3 млн рублей на закупку лифта грузоподъемностью 630 кг.

Игорь Руденя поручил Минздраву региона ускорить все процедуры, чтобы уже в этом году оборудование было установлено.

Напомним, в феврале в Конаковской ЦРБ введен в эксплуатацию новый современный кабинет компьютерной томографии. С момента открытия здесь проведено более 4 тыс. исследований.

Пресс-служба Правительства Тверской области