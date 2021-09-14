В Кимрском районе Тверской области планируют модернизировать и развивать Белогородскую судоверфь

Один из крупнейших производителей грузоподъемного оборудования в России Троицкий крановый завод, входящий в Группу компаний S&A, заявил о готовности реализовать в Тверской области инвестиционный проект по развитию Белогородской судоверфи в Кимрском районе. Планируется создать до 300 новых рабочих мест.

«Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены и созданы рабочие места для наших жителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Инвестор планирует в течение 2022 года восстановить судостроение на территории верфи, а также развивать новые смежные компетенции.

Подготовлен план оздоровления предприятия, включающий в себя программу модернизации действующего производства на общую сумму более 500 млн рублей. Предусмотрено восстановление инфраструктурных объектов, переоснащение для серийного крупнокорпусного судостроения, строительство цехов блочно-модульных установок и композитных изделий, испытательной базы.

Итогом модернизации станет современное судостроительное предприятие, где будут внедрены высокотехнологичные решения, в том числе на основе композитных материалов. Перспективными судостроительными проектами могут стать рыбопромысловый флот, композитное маломерное судостроение, речные модульные и другие суда.

Правительство Тверской области оказывает инвесторам максимальное содействие. Прорабатывается возможность оказания господдержки, обсуждается совместное развитие инфраструктуры Белого Городка.

Пресс-служба Правительства Тверской области