Первые андреапольцы, которые потеряли дома из-за стихии 2 августа, получили квартиры

Жители Андреапольского муниципального округа, потерявшие жилье из-за прохождения грозового фронта и ураганного ветра 2 августа, начали получать квартиры. Всего свидетельства на получение социальной выплаты на эти цели были выданы 7 семьям, три из которых уже приобрели новое жилье. Оставшиеся четыре уже определились с выбором и в ближайшее время станут обладателями трех квартир и одного дома.

Поручение оперативно приобрести жилье для андреапольцев, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра, было дано Губернатором Игорем Руденей. Кроме того, по поручению главы региона 71 семья получила компенсацию за утраченное имущество, материальная помощь оказана также семьям, потерявшим близких.

Основной удар стихии 2 августа в Андреаполе пришелся на улицу Авиаторов – здесь были повреждены два многоквартирных дома, а также на частный сектор по улицам Горки, Зеленая, Промысловая, где более 60 домов получили разрушения различной степени. 9 строений были разрушены полностью, 16 получили значительные повреждения.

Ликвидация последствий урагана началась незамедлительно. На месте была создана специальная комиссия, которую возглавил Губернатор Игорь Руденя. В нее вошли представители МЧС, областных Министерств и ведомств.

Было очищено 80 участков улиц, вывезено более 4 тыс. тонн мусора, расчищено 9 га земель лесного фонда от поваленных деревьев. Для восстановления электроснабжения установлены 92 бетонные опоры ЛЭП, протянуто 3,2 км проводов воздушных линий электропередачи.

Пресс-служба Правительства Тверской области