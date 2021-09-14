В Тверской области в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» планируется высадить 165 тысяч деревьев

В Тверской области в 2021 году в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» на землях лесного фонда, а также в городских парках, скверах, аллеях населенных пунктов планируется высадить более 165 тысяч саженцев хвойных и мягколиственных пород деревьев. Работы будут проведены в общей сложности на площади на 48,5 га.

Каждый желающий может принять участие в акции по посадке деревьев. Для этого необходимо зайти на карту акции сохранимлес.рф, выбрать регион, зарегистрироваться на событие и быть на месте в назначенное время.

Всероссийская акция «Сохраним лес» реализуется в рамках национального проекта «Экология».

Ход реализации национального проекта «Экология» в Тверской области рассмотрели 14 сентября на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Для Тверской области реализация национального проекта «Экология» имеет принципиальное значение. В первую очередь это сохранение и передача новым поколениям наших природных богатств – лесов, озер и рек за счет комплексной работы по лесовосстановлению, зарыблению, расчистке водных объектов. Также реализация нацпроекта – это модернизация очистных сооружений и систем водоотведения, формирование современной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами», – сказал Игорь Руденя.

В Верхневолжье реализуются пять региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология», включая «Сохранение лесов».

Проект «Сохранение лесов» направлен на обеспечение к 2024 году 100%-ного восстановления вырубленных и погибших лесных насаждений. По итогам 9 месяцев 2021 года Тверская область вышла на первое место по лесовосстановлению. Всего с начала года в регионе оно проведено на более 12,7 тыс. га. Также ведется оснащение специализированных организаций лесопожарной и лесохозяйственной техникой. В 2019-2021 годах закуплено 353 машины.

Впервые всероссийская акция «Сохраним лес» была проведена в 2019 году. За два года её участники высадили более 82 млн деревьев. Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России. За осень 2021 года организаторы ставят перед собой рекордную для «Сохраним лес» цель - высадить еще 70 млн деревьев.

Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти».

Пресс-служба Правительства Тверской области