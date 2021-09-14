На поощрение лучших учителей и воспитателей Тверской области направлено 500 тысяч рублей

В Тверской области присуждены премии победителям и призёрам регионального этапа конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России». Вопрос обсудили 14 сентября на заседании областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Важно, что среди призеров – представители не только Твери, но и других муниципальных образований. При проведении подобных конкурсов должны звучать все районы, это имеет большое значение для развития общества, региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Учителем года в Тверской области стала Екатерина Христенко, преподаватель биологии школы №46 Твери. Она представит регион на федеральном этапе конкурса. Призёры регионального этапа в этом году – учитель математики школы №52 Твери Анастасия Белоросова, учитель истории и обществознания Горютинской школы Калининского района Валентина Косякова, учитель английского языка школы №11 Бологого Владислав Петров, учитель физической культуры Городской школы Калязинского района Варвара Кулачкова, учитель информатики школы №1 Жарковского района Федор Лебедев.

Воспитателем года стала воспитатель детского сада №29 Ржева Анна Никитина. В числе призёров - воспитатели детского сада №29 Вышнего Волочка Светлана Балбакова, детского сада №159 Твери Анастасия Крыжова, детского сада №3 Старицы Анна Крылова, музыкальный руководитель Чуприяновского детского сада «Огонек» Калининского района Юлия Серегина.

Размер премии для победителя в конкурсе «Учитель года» составит 80 тыс. рублей, для участников, занявших со 2 по 6 места – 50 тыс. рублей. Лучшему специалисту по итогам конкурса «Воспитатель года» – 50 тыс. рублей, а участникам со 2 по 5 место – 30 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области