Еще 121 семья Верхневолжья получит поддержку на погашение ипотеки и приобретение автомобиля в 2021 году

В Тверской области дополнительно выделено порядка 57 млн рублей на оказание помощи семьям региона. Средства будут направлены на выдачу сертификатов многодетным семьям для покупки машины и молодым семьям на погашение ипотеки при рождении или усыновлении детей. Выделенные средства позволят дополнительно оказать помощь еще 121 семье Верхневолжья. Вопрос вошел в повестку заседания регионального Правительства 14 сентября под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Улучшение демографических показателей – важнейшая задача в сфере социальной политики, а основа любой семьи – это жилье, – считает Игорь Руденя. – Мы стараемся обеспечить молодым семьям региона как можно большую поддержку, чтобы они видели здесь перспективы и оставались в Тверской области, чтобы территория развивалась».

В Тверской области на 15,9 млн рублей увеличат финансирование поддержки на погашение ипотеки молодым семьям, где родился или усыновлен ребенок. В 2021 году данной мерой дополнительно смогут воспользоваться 80 молодых семей. Единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей предоставляется семьям Верхневолжья, в которых в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тыс. рублей. Ранее данной мерой поддержки воспользовались 25 молодых семей.

Напомним, в Верхневолжье по инициативе Губернатора Игоря Рудени увеличен возраст родителей, которые могут получить от 200 до 500 тыс. рублей на эти цели. Теперь мера поддержки предоставляется семьям, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, в многодетных семьях – 40 лет. Ранее возрастная планка была не более 25 лет.

Также на заседании принято решение о выделении 41 млн рублей, что позволит дополнительно получить сертификаты для покупки автомобиля 41 многодетной семье.

Региональная мера поддержки для семей с пятью и более детьми – сертификат в 1 миллион рублей на приобретение машины – введена в 2020 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография». В этом году автомобили при областной поддержке приобрели 57 семей.

Среди условий получения сертификата – семья должна воспитывать пятерых и более несовершеннолетних детей, быть зарегистрированной и проживать в Тверской области не менее 5 лет, у одного из родителей должно быть водительское удостоверение категории «В» или «D». Воспользоваться региональной мерой поддержки можно только при покупке микроавтобуса или минивэна, произведенного на территории Российской Федерации, ранее не состоящего на государственном учете. Автотранспорт должен быть пассажирским и иметь не менее шести посадочных мест.

На протяжении пяти лет после приобретения автомобиля из областного бюджета многодетным будут также покрываться расходы на страховку КАСКО.

Подать документы на получение сертификата или оказание любой другой помощи можно в «Центре выплат «Тверская семья» по адресу: 170028, Тверь, наб. Реки Лазури, 20, каб. 110 или в МФЦ.

Пресс-служба Правительства Тверской области