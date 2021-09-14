Реализацию в Тверской области национального проекта «Экология» рассмотрели на заседании Правительства региона

Ход реализации национального проекта «Экология» в Тверской области рассмотрели 14 сентября на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию уделил особое внимание вопросам обеспечения экологической безопасности страны. Глава государства подчеркнул, что работа в области охраны окружающей среды направлена на повышение качества жизни людей, содействие комплексной модернизации всех отраслей экономики и социальной сферы.

«Для Тверской области реализация национального проекта «Экология» имеет принципиальное значение. В первую очередь это сохранение и передача новым поколениям наших природных богатств – лесов, озер и рек за счет комплексной работы по лесовосстановлению, зарыблению, расчистке водных объектов. Также реализация нацпроекта – это модернизация очистных сооружений и систем водоотведения, формирование современной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор сообщил о планах реализации в регионе проекта по созданию карбоновых полигонов, подразумевающих развитие экосистем для поглощения углерода. По словам Игоря Рудени, это позволит компенсировать выбросы от промышленных объектов, вовлечь в хозяйственный оборот незадействованные территории, создать новые рабочие места, обеспечить доходную базу, модернизировать систему лесовосстановления в регионе.

Еще один климатический проект, который планируется реализовать в Верхневолжье – восстановление болот. Планируемый эффект – привлечение инвесторов на добычу торфа и последующее обводнение болот.

В Тверской области реализуются пять региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология». Это «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая страна», «Оздоровление Волги».

По проекту «Сохранение уникальных водных объектов» ведется расчистка русел рек. К 2024 году планируется привести в порядок русла на протяжении 33 км. В том числе, в план вошли озеро Селигер и река Кашинка – здесь расчистка ведется с опережением графика.

Проект «Сохранение лесов» направлен на обеспечение к 2024 году 100%-ного восстановления вырубленных и погибших лесных насаждений. По итогам 9 месяцев 2021 года Тверская область вышла на первое место по лесовосстановлению. Всего с начала года в регионе оно проведено на более 12,7 тыс. га. Также ведется оснащение специализированных организаций лесопожарной и лесохозяйственной техникой. В 2019-2021 годах закуплено 353 машины.

Главные задачи проекта «Комплексная система обращения с ТКО» – увеличение к 2030 году доли отходов, отправленных на утилизацию, до 49%, на обработку – до 100%. Реализация проекта включает создание экотехнопарка, комплексов сортировки и мусороперегрузочных станций, развитие системы раздельного сбора мусора, внедрение системы «Кадастр отходов» для контроля за обращением с ТКО. Недавно в Тверской области принят региональный закон о запрете ввоза мусора на территорию Верхневолжья из других регионов. Также устанавливается контроль за перевозками мусора, увеличиваются штрафы за нарушения. Кроме того, активно идет обновление контейнерного парка в муниципалитетах региона.

По проекту «Чистая страна» ведется ликвидация свалок, в том числе несанкционированных объектов. Крупные рекультивируемые свалки ТКО – в Кимрах, Нелидово, на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью.

Также по проекту «Оздоровление Волги» идет реконструкция очистных сооружений в Твери, Конаково, Торжке, селе Городня и поселке Радченко Калининского района, селе Застолобье Рамешковского района. В Старице заявлено строительство очистных сооружений.

Реализация этого проекта позволит сократить сброс загрязненных сточных вод в Волгу на 62,3 млн кубометров ежегодно.

Пресс-служба Правительства Тверской области