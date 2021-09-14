Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 57 010 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 351 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 381 084 человека, за последние сутки – 912 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 018 046, в том числе за последние сутки их проведено 2582.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 63 346 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 590 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 21 595

Конаковский район 4826

Ржев 3528

Вышневолоцкий городской округ 2844

Калининский район 2805

Кимры 2209

Торжок 2077

Кашинский городской округ 1620

Бологовский район 1374

Калязинский район 1361

Осташковский городской округ 1346

Бежецкий район 1333

Старицкий район 1299

Нелидовский городской округ 1190

Лихославльский район 1164

Максатихинский район 932

Торопецкий район 888

Западнодвинский муниципальный округ 861

Весьегонский муниципальный округ 832

Оленинский муниципальный округ 763

Рамешковский район 690

Торжокский район 668

Кувшиновский район 654

Зубцовский район 603

Андреапольский муниципальный округ 601

Спировский район 539

Ржевский район 525

Селижаровский муниципальный округ 501

Кимрский район 433

Сонковский район 419

ЗАТО Озёрный 398

Кесовогорский район 371

Краснохолмский муниципальный округ 328

Сандовский муниципальный округ 304

Фировский район 298

Бельский район 296

Пеновский муниципальный округ 274

Лесной муниципальный округ 214

Молоковский район 184

Жарковский район 166

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области