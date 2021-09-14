Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 сентября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 57 010 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 351 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 381 084 человека, за последние сутки – 912 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 018 046, в том числе за последние сутки их проведено 2582.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 63 346 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 590 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 21 595
Конаковский район 4826
Ржев 3528
Вышневолоцкий городской округ 2844
Калининский район 2805
Кимры 2209
Торжок 2077
Кашинский городской округ 1620
Бологовский район 1374
Калязинский район 1361
Осташковский городской округ 1346
Бежецкий район 1333
Старицкий район 1299
Нелидовский городской округ 1190
Лихославльский район 1164
Максатихинский район 932
Торопецкий район 888
Западнодвинский муниципальный округ 861
Весьегонский муниципальный округ 832
Оленинский муниципальный округ 763
Рамешковский район 690
Торжокский район 668
Кувшиновский район 654
Зубцовский район 603
Андреапольский муниципальный округ 601
Спировский район 539
Ржевский район 525
Селижаровский муниципальный округ 501
Кимрский район 433
Сонковский район 419
ЗАТО Озёрный 398
Кесовогорский район 371
Краснохолмский муниципальный округ 328
Сандовский муниципальный округ 304
Фировский район 298
Бельский район 296
Пеновский муниципальный округ 274
Лесной муниципальный округ 214
Молоковский район 184
Жарковский район 166
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области