Предпринимателям из районов Тверской области расскажут о государственных мерах поддержки бизнеса

Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» проводит выездные мероприятия в различных городах региона, чтобы рассказать представителям бизнеса и самозанятым о мерах государственной поддержки, ответить на интересующие вопросы.

Центр «Мой бизнес» работает с 2019 года. Здесь по принципу одного окна предоставляются все меры господдержки предпринимательства: займы на льготных условиях, гранты, софинансирование рекламных кампаний и сертификации, регистрация товарного знака, оказание содействия для участия в выставках. За прошлый год различные меры поддержки были оказаны 17 299 раз.

«Главная задача Правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Это сложный ежедневный труд, но очень интересный, созидательный и динамичный. Чем больше успешных предпринимателей – тем крепче экономика нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Среди городов, которые посетят представители центра «Мой бизнес» - Осташков, Весьегонск, Бежецк, Конаково, Андреаполь, Кимры и другие. Полное расписание размещено на сайте центра Мойбизнес69.рф в разделе «Новости». Зарегистрироваться на встречу и уточнить место проведения можно в местных администрациях.

Пресс-служба Правительства Тверской области