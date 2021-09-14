Медики Тверской области получат стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку при вакцинации населения от коронавируса

Вопросы сферы здравоохранения рассмотрены 13 сентября на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя. При поддержке Правительства Российской Федерации будут обеспечены стимулирующие выплаты медицинским работникам за дополнительную нагрузку при иммунизации населения.

На выплаты медработникам, которые проводят вакцинацию жителей от COVID-19, направят 124,5 млн рублей бюджетных средств. Финансирование предусмотрено для специалистов 45 учреждений здравоохранения региона. Средства также направят на оплату отпусков или компенсацию неиспользованных отпусков.

Кроме того, в рамках комплексной работы по формированию и развитию в регионе единой службы скорой медицинской помощи дополнительные средства направят на выравнивание уровня оплаты труда сотрудников службы в муниципальных образованиях. На эти цели выделяется 33,4 млн рублей.

Сейчас в регионе создается централизованная служба скорой медицинской помощи. Это предполагает введение единых стандартов управления и работы, кадрового и материально-технического обеспечения.

Все подстанции региона объединяют на базе Тверской станции СМП. С 2022 года вся система начнет работу на единой информационной платформе Единого диспетчерского центра (ЕДЦ), который будет координировать и в режиме реального времени контролировать работу всех бригад, оказывающих скорую медицинскую помощь на территории Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области