Жителям города Конаково презентовали новые автобусы, оборудованные для перевозки маломобильных пассажиров

Компания-перевозчик «Транспорт Верхневолжья» провела в Конаково презентацию двух автобусов, полностью приспособленных для перевозки маломобильных пассажиров. В удобных низкопольных автобусах российского производства среднего предусмотрены места для инвалидных колясок.

В Конаковской агломерации новая модель пассажирских перевозок будет запущена с марта 2022 года. Транспортное обслуживание будет осуществляться по регулируемым тарифам с обязательным предоставлением льготного проезда. На линии выйдут современные, комфортабельные и безопасные автобусы, которые будут оформлены в едином стиле, оснащены системой климат-контроля, навигаторами, видеонаблюдением, информационными табло и валидаторами для безналичной оплаты проезда.

«Очень большое количество обращений от жителей Конаковского района, чтобы там была организована новая транспортная модель, чтобы у них тоже был комфортный городской транспорт. Предстоит правильно выстроить маршрутную сеть, чтобы всё работало эффективно и жители, я уверен, в этом процессе будут принимать активное участие», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы представителей СМИ после очередного заседания Правительства.

Новая модель пассажирских перевозок действует в Твери и Калининском районе с 2020 года. 3 июля 2021 года второй этап новой модели был запущен в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. С этого момента автобусами «Транспорта Верхневолжья» воспользовались более 1,1 млн человек.

Новая модель пассажирских перевозок поэтапно будет внедрятся в других районах Тверской области. В частности, 26 августа Губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Торжок и Торжокский район сообщил, что по просьбе жителей принято решение о запуске автобусов «Транспорта Верхневолжья» на территории Торжокской агломерации.

Оплатить проезд в автобусах «Транспорта Верхневолжья» можно с помощью банковской карты, транспортной карты «Волга», QR-кода и мобильного приложения «Волга», социальной карты жителя Тверской области, школьной карты или за наличный расчет. Безналичный способ оплаты особенно актуален в условиях пандемии.

Всем пассажирам, оплачивающим проезд банковской, транспортной или социальной картой, а также мобильным телефоном, нужно прикладывать их к валидатору при входе в автобус и при выходе из него. При первом прикладывании регистрируется вход пассажира в автобус, а при втором – происходят расчет стоимости поездки и оплата проезда.

С расписанием и маршрутами автобусов «Транспорта Верхневолжья» можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта Тверской области. В случае возникновения любых вопросов по работе новой транспортной модели пассажирских перевозок, жители могут обратиться на горячую линию «Транспорта Верхневолжья» по телефону 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области