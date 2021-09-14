Губернатор Игорь Руденя и митрополит Псковский и Порховский Тихон посетили Тверской императорский дворец и Воскресенский кафедральный собор

13 сентября Губернатор Игорь Руденя и митрополит Псковский и Порховский Тихон, который находится с визитом в Верхневолжье, посетили Тверской императорский дворец и Воскресенский кафедральный собор в Твери.

В Императорском дворце – центральном культурном объекте Верхневолжья – для почетных гостей была организована экскурсия.

В ноябре 2017 года состоялось официальное открытие Тверского императорского дворца после реставрации. Здесь расположена областная картинная галерея. Здание является образцом парадной дворцовой архитектуры XVIII-XIX вв. В комплекс входят главный корпус, флигель, дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища и другие объекты.

С 2017 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в Тверской области реализуется проект «Нас пригласили во дворец». Для школьников 8-11 классов проводятся бесплатные экскурсии за счет регионального бюджета.

Проект направлен на приобщение школьников к истории и культуре России, духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Глава региона и митрополит Тихон также посетили Воскресенский кафедральный собор в Твери.

Ранее Губернатор Игорь Руденя и председатель Патриаршего совета по культуре, глава Псковской митрополии Тихон провели встречу с представителями экспертного сообщества и молодежных объединений по вопросу развития мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история». На территории парка Игорь Руденя и митрополит Тихон приняли участие в посадке кленов в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».

Пресс-служба Правительства Тверской области