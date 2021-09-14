Дорогие читатели! Уважаемые жители Тверской области!

17, 18 и 19 сентября в нашем регионе, как и во всей стране, состоятся большие выборы: голосовать на них можно будет в течение трех дней, придя на избирательный участок в любой удобный для вас день.

В Тверской области пройдут сразу три важнейших избирательных кампании. Это выборы губернатора Тверской области – высшего должностного лица региона. Выборы депутатов Государственной Думы – в том числе тех, кто будет отстаивать в нижней палате парламента РФ интересы жителей области. И выборы депутатов Законодательного собрания Тверской области – тех, кто будет ежегодно разрабатывать и принимать областной бюджет, региональные законы, отстаивать на областном уровне интересы своих округов: городов и районов. По сути, 17, 18 и 19 сентября нам предстоит избрать региональную вертикаль власти, - то есть ту команду, которая в течение следующих пяти лет будет нести ответственность за развитие Тверской области.

На выборах губернатора Тверской области вы получите один избирательный бюллетень.

Выборы в Госдуму и в Заксобрание пройдут по смешанной системе. Половина депутатов будет избрана по партийным спискам, половина – по одномандатным округам. Поэтому на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания вы получите по два бюллетеня. В одном из них вы увидите названия партий – партийные списки. Во втором – фамилии кандидатов.

Всего в рамках трех кампаний вы получите 5 бюллетеней!

Будьте внимательны, - от вашего выбора зависит будущее региона! Ваше будущее! Будущее ваших детей и внуков!

Не торопитесь ставить галочки!

Внимательно изучите бюллетени. Вчитайтесь в имена, отчества и фамилии кандидатов, чтобы никого не перепугать. В бюллетенях содержатся также основные сведения о кандидатах. Где человек живет? Кем работает? Эта информация, согласитесь, тоже важна.

Отнеситесь к своему выбору серьезно и вдумчиво!

В ваших руках - будущее Тверской области!